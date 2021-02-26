26 февраля именины в Украине отмечают все Светланы. СМС-поздравления с днем ангела Светланы помогут поздравить обладательниц имени, если вы не можете сделать этого лично.

Имя Светлана происходит из старославянского и означает светлая.

По одной из версий, Светлана является украинским переводом греческого имени Фотина.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с днем ангела Светланы.

Тебя, Светлана, поздравляю.

Хочу я пожелать любви,

Которой нет конца и края,

В которой верность и мечты.

Пусть счастье будет рядом долго,

Успешно пусть идут дела.

Удачу ты возьми в подмогу…

И будь красива, как всегда.

***

Светлых дней тебе, Светуля,

Во всем — рвения и силы.

Ежедневно пусть балует

Тебя рядышком любимый.

Лучшей жизнь твоя пусть станет,

А достаток — возрастает,

Никогда не знать печали,

А счастье в сердце вечно чтоб звучало.

***

Слов приятных целый ворох

Адресую я Светлане,

Воплотятся в жизнь пусть скоро

Все заветные желанья!

***

В кулаке держи удачу

И успех всегда под боком,

Чтоб летели будни ярче,

Не печалили нисколько!

В комплиментах ты купайся,

Словно в море самом синем,

Жизнью этой наслаждайся

И счастливой будь отныне!

***

От души, Светлана,

Тебя поздравлю я,

Солнечным пусть лугом

Будет жизнь твоя.

Будет пусть полна

Света и любви,

Судьба пусть исполняет

Желания твои.

На душе пусть будет

Радостно, светло,

Солнце свое дарит

Пусть тебе тепло.

Желаю, чтобы ты

В лучах любви купалась,

С тобой, Светлана, счастье,

Чтоб не расставалось.

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