День ангела Зои празднуют несколько раз в году, в том числе 26 февраля, 15 мая и 31 декабря. В переводе с древнегреческого языка имя Зоя означает жизнь.
Девушки с таким именем отличаются непростым характером и независимостью. Зоя не любит руководствоваться чужим мнением — она всегда упорная и смелая. Зоя ненавидит ложь и фальшивость, а также является отличной матерью и женой.
Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Зои, чтобы вы могли порадовать открытками и СМС дорогих вам женщин и девушек с таким замечательным именем.
СМС-поздравления с днем ангела Зои
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С днем ангела Зою я поздравляю,
Всех благ земных тебе я пожелаю,
За душу человеческую и простоту,
За доброе сердце и доброту!
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Зоя, с днем ангела поздравляю!
Счастья и радости желаю,
Любви, душевного тепла,
В делах всех — только хвала!
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Зоя, пусть ангел на именины
Осуществит все желания,
Несет счастье каждую минуту,
Успех и процветание.
Радостью жизнь наполнит
И добавит здоровья,
Мудростью благословляет
Добром и любовью!
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С днем ангела, Зоенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, родная!
Открытки с днем ангела Зои
Праздники в марте 2021
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