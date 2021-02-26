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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

День ангела Зои: поздравления в открытках и СМС

День ангела Зои празднуют несколько раз в году, в том числе 26 февраля, 15 мая и 31 декабря. В переводе с древнегреческого языка имя Зоя означает жизнь.

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Девушки с таким именем отличаются непростым характером и независимостью. Зоя не любит руководствоваться чужим мнением — она ​​всегда упорная и смелая. Зоя ненавидит ложь и фальшивость, а также является отличной матерью и женой.

Факты ICTV подготовили поздравления с днем ​​ангела Зои, чтобы вы могли порадовать открытками и СМС дорогих вам женщин и девушек с таким замечательным именем.

СМС-поздравления с днем ​​ангела Зои

***

С днем ​​ангела Зою я поздравляю,
Всех благ земных тебе я пожелаю,
За душу человеческую и простоту,
За доброе сердце и доброту!

***

Зоя, с днем ​​ангела поздравляю!
Счастья и радости желаю,
Любви, душевного тепла,
В делах всех — только хвала!

***

Зоя, пусть ангел на именины
Осуществит все желания,
Несет счастье каждую минуту,
Успех и процветание.
Радостью жизнь наполнит
И добавит здоровья,
Мудростью благословляет
Добром и любовью!

***

С днем ангела, Зоенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, родная!

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Открытки с днем ангела Зои

день ангела Зої

з днем ангела Зої

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привітання в картинках з Днем ангела Зої

день ангела Зої - привітання

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Первый месяц весны предусматривает немало важных дат. В частности, в марте празднуют Международный женский день (8 марта), День таксиста, Всемирный день поэзии и другие.

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