День ангела Зои празднуют несколько раз в году, в том числе 26 февраля, 15 мая и 31 декабря. В переводе с древнегреческого языка имя Зоя означает жизнь.

Девушки с таким именем отличаются непростым характером и независимостью. Зоя не любит руководствоваться чужим мнением — она ​​всегда упорная и смелая. Зоя ненавидит ложь и фальшивость, а также является отличной матерью и женой.

Факты ICTV подготовили поздравления с днем ​​ангела Зои, чтобы вы могли порадовать открытками и СМС дорогих вам женщин и девушек с таким замечательным именем.

СМС-поздравления с днем ​​ангела Зои

***

С днем ​​ангела Зою я поздравляю,

Всех благ земных тебе я пожелаю,

За душу человеческую и простоту,

За доброе сердце и доброту!

***

Зоя, с днем ​​ангела поздравляю!

Счастья и радости желаю,

Любви, душевного тепла,

В делах всех — только хвала!

***

Зоя, пусть ангел на именины

Осуществит все желания,

Несет счастье каждую минуту,

Успех и процветание.

Радостью жизнь наполнит

И добавит здоровья,

Мудростью благословляет

Добром и любовью!

***

С днем ангела, Зоенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, родная!

Читайте Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Открытки с днем ангела Зои

Праздники в марте 2021

Первый месяц весны предусматривает немало важных дат. В частности, в марте празднуют Международный женский день (8 марта), День таксиста, Всемирный день поэзии и другие.

Смотрите подробный календарь праздников на март 2021 в материале Фактов ICTV.