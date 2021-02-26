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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

До +18 и без осадков: погода в Украине на 26 февраля

Погода в Украине 26 февраля будет солнечной и без осадков.

До +18 и без осадков: погода в Украине на 26 февраля

На Западе страны синоптики прогнозируют потепление до +18 градусов днем, а вот ночью температура поднимется до +2 градусов.

На Севере предполагается средняя температура воздуха около +10 градусов.

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На Левобережной части Украины погода будет также теплой — от +7 до +15 градусов днем.

В южных областях будет до +16 днем ​​и до +3 градусов ночью.

погода 26 лютого

Погода на март

Погода в марте 2021 года, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, будет в пределах средних многолетних значений.

В частности, средняя месячная температура первого месяца весны будет колебаться в пределах 0 +6 градусов.

Этот показатель близок к средним многолетним значениям.

Относительно осадков — здесь тоже не должно быть сюрпризов. Месячное количество ожидается на уровне 26-50 мм, в горных районах — до 40-85 мм.

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