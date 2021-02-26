Календарь праздников на 2021 год в Украине будет насыщенным. Начнется год с нескольких дополнительных выходных на новогодние праздники. Всего в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.

В календаре на 2021 год будет более десятка официальных праздничных дней.

Календарь государственных и нерабочих дней в Украине в 2021 году:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — День труда;

2 мая — Пасха;

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

20 июня — Троица;

28 июня — День Конституции;

24 августа — День независимости;

14 октября — День защитника Украины;

25 декабря — Рождество Христово.

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Кроме того, если нерабочий день припадает на субботу или воскресенье, выходной переносится на следующий день после праздничного или нерабочего. В следующем году это будут такие дни:

суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;

выходной день в воскресенье, 9 мая — на понедельник, 10 мая;

выходной день в воскресенье, 20 июня — на понедельник, 21 июня;

выходной день в субботу, 25 декабря — на понедельник, 27 декабря.

Календарь православных праздников 2021

Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата 2021 году припадает на 2 мая.

В церковном календаре на 2021 год верующие также найдут другую важную информацию: когда Масленица, многодневные и однодневные посты, а также — в какие дни нужно поминать умерших родственников.