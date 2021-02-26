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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Календарь магнитных бурь на 2021 год

Магнитные бури могут сильно влиять на наше самочувствие. Длятся они обычно от нескольких часов до нескольких дней.

магнітні бурі

Этот период особенно сказывается на состоянии метеозависимых людей, а также лиц из групп риска. Сюда входят пожилые люди, дети и беременные женщины. Плохое самочувствие может быть у даже полностью здорового человека. Самыми распространенными симптомами являются головная боль, повышенное давление и усталость.

Факты ICTV подготовили календарь магнитных бурь на 2021, чтобы вы могли заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия.

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Чего нельзя делать во время магнитных бурь

  • загорать в период активного солнца (12.00-16.00);
  • физически или психологически нагружать организм;
  • употреблять много алкогольных напитков и курить;
  • потреблять тяжелую и жирную пищу;
  • истощать организм диетами;
  • недостаточно спать.

Календарь магнитных бурь на 2021 год

Январь:

  • 1-9 января астрологи прогнозируют довольно мощные магнитные бури;
  • 12-18 января — средняя мощность магнитных потоков;
  • 24-31 января — бури средней интенсивности.

Февраль:

  • 9 и 15 февраля будут сильные магнитные бури;
  • 8, 10 и 22 февраля — средние бури;
  • 7 и 27 февраля — незначительные магнитные колебания.

Март:

  • с 20 по 22 марта ожидается мощная магнитная вспышка;
  • 13 и 28 марта — бури умеренной интенсивности.

Апрель:

  • 2-4 апреля — мощные магнитные потоки;
  • 8-12 апреля — слабые бури;
  • 21 апреля — магнитная буря средней мощности.

Май:

  • 3 мая — сильная магнитная буря;
  • 11-26 мая — могут наблюдаться средние и слабые магнитные колебания.

2021 год по восточному календарю

В восточном календаре говорится, что 2021 — это год металлического Быка. По прогнозам, он будет спокойным и успешным. Плодотворный труд принесет финансовое благополучие, однако для кардинальных изменений нужно будет проявить настойчивость.

Ведь главная черта этого животного — упрямство. Приметы и ​​прогнозы на год Быка 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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