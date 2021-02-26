На 8 марта приходится самый главный женский праздник — Международный женский день. 8 марта девушки целый день принимают поздравления и подарки, поэтому стараются выглядеть как можно лучше.

В преддверии 8 марта представительницы прекрасного пола всегда наводят красоту — записываются на прически в салоны, делают макияж, и, конечно, не забывают о маникюре.

Маникюр на 8 марта 2021 должен быть праздничным и оригинальным, но в то же время нежным и весенним, ведь после зимы так хочется ярких оттенков.

Факты ICTV подготовили подборку идей, какой сделать маникюр на 8 марта.

Маникюр на 8 марта 2021

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Идеи Дизайна (@nail_poisk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНІКЮР ВІННИЦЯ???? NAIL BLOG (@kulakova_manik)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Идеи Дизайна (@nail_poisk)

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Праздники в марте 2021

Первый месяц весны предусматривает немало важных праздников. Кроме 8 марта, в марте отмечается Всемирный день поэзии, День таксиста, День Службы безопасности Украины и другие.

Смотрите календарь праздников на март 2021, чтобы не забыть поздравить родных и друзей.