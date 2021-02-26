Согласно календарю магнитных бурь на март 2021 года, в этом месяце людей ожидает значительная активность на Солнце.
Месяц начнется с магнитной бури 1 марта. Согласно классификации, буря будет иметь уровень G1 — слабая. 2 марта все еще будут ощущаться колебания.
Также слабые колебания будут фиксироваться 6, 12, 13 и 15 марта.
Строит приготовиться к слабой магнитной буре (G1) 18 и 19 марта. На спад она пойдет только 20 марта.
Календарь магнитных бурь в марте 2021:
- 1 марта — слабая магнитная буря (G1);
- 18 марта — слабая магнитная буря (G1);
- 19 марта — слабая магнитная буря (G1).
Для кого магнитные бури опасны
Чаще всего от магнитных бурь страдают метеозависимые люди, представители старшего поколения, а также те, кто имеют хронические заболевания. Кроме того, колебания негативно сказываются на состоянии гипертоников и гипотоников.
Обычно люди жалуются на головную боль, аритмию, перепады давления, шум в ушах.
Как избежать проблем со здоровьем во время магнитных бурь
На этот период лучше отказаться от алкоголя, кофе. Следите за своим рационом, в котором не должно быть жирной, острой и соленой пищи.
Больше времени проводите на свежем воздухе.
Лунный календарь на март
Календарь по лунным дням укажет на благоприятные и негативные дни в месяце. Это поможет в построении планов и их реализации.
Смотрите подробный лунный календарь на март 2021, чтобы заблаговременно знать о негативном влиянии луны.