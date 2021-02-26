Согласно календарю магнитных бурь на март 2021 года, в этом месяце людей ожидает значительная активность на Солнце.

Месяц начнется с магнитной бури 1 марта. Согласно классификации, буря будет иметь уровень G1 — слабая. 2 марта все еще будут ощущаться колебания.

Также слабые колебания будут фиксироваться 6, 12, 13 и 15 марта.

Строит приготовиться к слабой магнитной буре (G1) 18 и 19 марта. На спад она пойдет только 20 марта.

Читайте Календарь магнитных бурь на 2021 год

Календарь магнитных бурь в марте 2021:

1 марта — слабая магнитная буря (G1);

18 марта — слабая магнитная буря (G1);

19 марта — слабая магнитная буря (G1).

Для кого магнитные бури опасны

Чаще всего от магнитных бурь страдают метеозависимые люди, представители старшего поколения, а также те, кто имеют хронические заболевания. Кроме того, колебания негативно сказываются на состоянии гипертоников и гипотоников.

Обычно люди жалуются на головную боль, аритмию, перепады давления, шум в ушах.

Как избежать проблем со здоровьем во время магнитных бурь

На этот период лучше отказаться от алкоголя, кофе. Следите за своим рационом, в котором не должно быть жирной, острой и соленой пищи.

Больше времени проводите на свежем воздухе.

Лунный календарь на март

Календарь по лунным дням укажет на благоприятные и негативные дни в месяце. Это поможет в построении планов и их реализации.

Смотрите подробный лунный календарь на март 2021, чтобы заблаговременно знать о негативном влиянии луны.