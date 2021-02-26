SkyUp запускает рейсы в Грузию из пяти городов Украины (СПИСОК)

Авиакомпания SkyUp весной запускает рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в грузинские города Тбилиси и Батуми.

Из Киева в Тбилиси воздушная компания запускает маршрут с 1 марта. Рейсы будут осуществлять по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Однако в конце марта SkyUp планирует увеличить количество перелетов до семи раз в неделю. Так, с 29 мая рейсов станет 10. Каждый вторник, пятницу и субботу перелеты будут выполнять дважды в день.

Маршрут из Киева в Батуми авиакомпания запускает с 4 апреля. Рейсы будут осуществлять по четвергам и воскресеньям. А уже летом SkyUp будет выполнять полеты ежедневно.

Рейсы из Запорожья в Батуми будут осуществлять с 28 мая по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Перелеты со Львова в Тбилиси начнутся с 28 апреля по средам и субботам, а в Батуми — с 29 апреля и будут проходить каждые четверг и воскресенье. С 1 июня рейс будут осуществлять во вторник, четверг, субботу и воскресенье.

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Маршрут из Одессы в Тбилиси — с 28 апреля по понедельникам и пятницам, в Батуми — с 29 апреля по четвергам и воскресеньям. С 27 мая — каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье.

Из Харькова в Тбилиси — с 27 апреля по вторникам и пятницам, в Батуми — с 28 апреля по средам и субботам. С 28 мая — по понедельникам и пятницам.

Кроме того, с 11 июня 2021 года венгерская компания Wizz Air запускает новый рейс Бургас — Киев — Бургас.

Авиакомпания будет выполнять рейсы по этому маршруту по понедельникам, средам и пятницам.

Источник: SkyUp

Фото: SkyUp