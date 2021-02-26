Популярная соцсеть Twitter анонсировала введение функции платных подписчиков, а также возможности создавать сообщества.

Платная функция будет называться Super Followers.

Суперподписчики получат доступ к дополнительному контенту своих любимых аккаунтов за деньги.

Стоит такая возможность будет $4,99 в месяц, а дополнительным контентом может быть что угодно, например бонусные твиты, недоступные остальным пользователям или значки, обозначающие вашу поддержку.

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Функция Сообщество предусматривает создание групп, объединяющих пользователей по определенным интересам. Доступ к эксклюзивным групп также может быть платным.

Оба дополнения пока находятся на стадии разработки и дата внедрения на платформе пока неизвестна.

Дополнительные функции Twitter

Летом 2020 года соцсеть сообщила о добавлении функции голосовых твитов.

Функция до сих пор работает в тестовом режиме и доступна только пользователям iPhone.

Продолжительность голосового твита также ограничена, не более 140 секунд.

Источник: The Verge