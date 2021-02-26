Популярная соцсеть Twitter анонсировала введение функции платных подписчиков, а также возможности создавать сообщества.
Платная функция будет называться Super Followers.
Суперподписчики получат доступ к дополнительному контенту своих любимых аккаунтов за деньги.
Стоит такая возможность будет $4,99 в месяц, а дополнительным контентом может быть что угодно, например бонусные твиты, недоступные остальным пользователям или значки, обозначающие вашу поддержку.
Функция Сообщество предусматривает создание групп, объединяющих пользователей по определенным интересам. Доступ к эксклюзивным групп также может быть платным.
Оба дополнения пока находятся на стадии разработки и дата внедрения на платформе пока неизвестна.
Дополнительные функции Twitter
Летом 2020 года соцсеть сообщила о добавлении функции голосовых твитов.
Функция до сих пор работает в тестовом режиме и доступна только пользователям iPhone.
Продолжительность голосового твита также ограничена, не более 140 секунд.
Источник: The Verge