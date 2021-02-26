Тысячи индийцев стали участниками испытания вакцины, не понимая этого

В Индии разгорелся скандал, связанный с вакцинацией от коронавируса. Тысячи людей, думая, что получают прививки, стали участниками теста.

В индийский город Бхопал несколько дней назад приехал фургон, в котором предлагали всем желающим сделать вакцинацию от коронавируса и получить за это около $10 (750 рупий).

Впоследствии индийские активисты рассказали местным жителям, что на самом деле они стали участниками не Covid-вакцинации, а тестирования одной из вакцин индийского производства. Препарат ввели только половине людей, а другим вкололи обычный физраствор.

По словам самих индийцев, некоторые из них все же допустили, что, возможно, им объяснили сразу все правильно, однако они не смогли этого понять. Кроме того, многие увидели в этом просто заработок.

В свою очередь компания-производитель вакцины Bharat Biotech сообщила, что тестирование проводят для того, чтобы получить высококачественные данные о вакцине. И это тестирование никак не угрожает безопасности граждан. Также исследователи заявили, что участники добровольно согласились.

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Bharat Biotech пояснила, что прежде чем вакцина получит разрешение на массовое использование, ее тестируют на людях. Кроме того, в Индии вакцину Covaxin в январе уже разрешили использовать в экстренных случаях.

Это была третья фаза испытаний вакцины Covaxin. Но индийцы не понимали, что являются ее участниками. Их заинтересовали деньги. Через несколько дней после тестирования, врачи звонили участникам и спрашивали об их состоянии здоровья.

Всего в исследовании Covaxin Phase 3, спонсируемом Bharat Biotech и Индийским советом медицинских исследований, участвуют почти 26 тыс. человек в 26 городах, в том числе более 1,7 тыс. в городе Бхопал.

Тестирование этого препарата планируют завершить до следующего года.

Что известно о вакцине Covaxin?

Индийская компания Bharat Biotech разработала вакцину Covaxin. Она стала первым местным препаратом, который одобрили для экстренного применения в Индии в начале 2021 года.

В то же время производитель до сих пор не предоставил результатов третьей фазы испытаний препарата.

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