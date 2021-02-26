27 февраля в мире отмечают День независимости Доминиканской Республики, День Покемона и Международный день полярного медведя, который возник в 2014 году при поддержке организации Polar Bears International. Его цель — повышение осведомленности о катастрофическом влиянии глобального потепления на площадь ледового покрытия вод, где находится естественная среда обитания полярного медведя.

В церковном календаре — День памяти святого Кирилла. За погодой в этот день прогнозировали, каким будет все лето.

27 февраля День ангела отмечают: Авраам, Теодор, Егор, Кирилл, Георгий, Михаил, Федор и Константин.

Приметы на 27 февраля:

Мороз на Кирилла — к жаркому лету.

Солнечный день – к теплому лету, но морозы будут еще долго.

Синицы громко щебечут — к потеплению.

Что нельзя делать 27 февраля:

Визит к врачу, стоматологу и косметологу лучше перенести на другой день.

Стричь волосы и обрезать ногти.

В этот день можно сделать небольшие покупки — они принесут радость, а еще это прекрасный день для лечения алкоголизма.

Календарь праздников на март

В календаре праздников на март украинцев ждет один государственный праздник — Международный женский день. Это означает, что граждане будут иметь один дополнительный выходной в этом месяце.

Кроме того, в календаре немало неофициальных и профессиональных праздников.