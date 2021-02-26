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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Какой праздник 27 февраля

27 февраля в мире отмечают День независимости Доминиканской Республики, День Покемона и Международный день полярного медведя, который возник в 2014 году при поддержке организации Polar Bears International. Его цель — повышение осведомленности о катастрофическом влиянии глобального потепления на площадь ледового покрытия вод, где находится естественная среда обитания полярного медведя.

27 лютого

В церковном календаре — День памяти святого Кирилла. За погодой в этот день прогнозировали, каким будет все лето.

27 февраля День ангела отмечают: Авраам, Теодор, Егор, Кирилл, Георгий, Михаил, Федор и Константин.

Приметы на 27 февраля:

  • Мороз на Кирилла — к жаркому лету.
  • Солнечный день – к теплому лету, но морозы будут еще долго.
  • Синицы громко щебечут — к потеплению.

Что нельзя делать 27 февраля:

  • Визит к врачу, стоматологу и косметологу лучше перенести на другой день.
  • Стричь волосы и обрезать ногти.

В этот день можно сделать небольшие покупки — они принесут радость, а еще это прекрасный день для лечения алкоголизма.

Календарь праздников на март

В календаре праздников на март украинцев ждет один государственный праздник — Международный женский день. Это означает, что граждане будут иметь один дополнительный выходной в этом месяце.

Кроме того, в календаре немало неофициальных и профессиональных праздников.

Фото: Depositphotos

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