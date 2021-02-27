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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Дождь и мокрый снег: погода в Украине 27 февраля (КАРТА)

27 февраля в Украине весь день будет идти дождь и мокрый снег. Ночью осадки увеличатся.

Дождь и мокрый снег: погода в Украине 27 февраля (КАРТА)

По этой причине синоптики советуют украинцам оставаться в такую погоду дома. Если нужно поехать по важным делам, тогда лучше взять с собой зонтик, чтобы не намокнуть.

27 февраля днем на юге будет температура до +11, на востоке до +5, в центре до +6, на севере до +5, на западе до +9. В Киеве также пройдет дождь, температура продержится от +4 до +6.

Ночью мокрый снег и дождь увеличатся, а также появится сильный ветер. На юге ночью будет температура до +5, на востоке до +5, в центре до +4, на севере до +5, на западе до +5.

В Киеве ночью также пройдет дождь, и будет температура от +2 до +4.

Погода на 27 февраля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Весна в Украине

Сурок-предсказатель Тимка III, который проживает в Харьковской области спрогнозировал, когда в Украину придет весна в 2021 году. Согласно примете, каждый год сурка будят 2 февраля, чтобы предсказать по поведению питомца, когда будет весенняя погода.

Тимка III спрогнозировал, что на территории Украины будет ранняя весна. Примерно к середине марта будет тотальное потепление.

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