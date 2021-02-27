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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 28 февраля

28 февраля — Всемирный день редких заболеваний. Его основали в 2008 году и отмечают ежегодно в последний день февраля. В мире насчитывается более 7 тыс. различных видов редких заболеваний и расстройств.

Яке свято 28 лютого

Украина сегодня отмечает День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

У православных 28 февраля — это праздник в честь Виленской иконы Божией Матери. Ее еще называют икона Божией Матери с полумесяцем.

Также верующие вспоминают апостола Онисима – покровителя овцеводства.

Именины 28 февраля празднуют: Евфросиния, Софья, Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен.

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Приметы на 28 февраля:

  • снег полностью растаял, а на дорогах много луж – к хорошему сенокосу;
  • мало снега – к неурожаю;
  • красный закат – к метели;
  • сосульки длинные висят – к затяжной весне;
  • восточный ветер – к песчаным бурям летом;
  • яркая луна – морозы задержатся.

Что нельзя делать 28 февраля:

  • выходить из дому без молитвы – сглазят;
  • строить планы и делиться ими – все пойдет прахом.

Праздники в марте 2021

В календаре на март 2021 будет один государственный праздник –Международный женский день. Он приходится на понедельник, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 8 марта.

Полный календарь праздников на март 2021 смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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