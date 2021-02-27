28 февраля — Всемирный день редких заболеваний. Его основали в 2008 году и отмечают ежегодно в последний день февраля. В мире насчитывается более 7 тыс. различных видов редких заболеваний и расстройств.
Украина сегодня отмечает День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
У православных 28 февраля — это праздник в честь Виленской иконы Божией Матери. Ее еще называют икона Божией Матери с полумесяцем.
Также верующие вспоминают апостола Онисима – покровителя овцеводства.
Именины 28 февраля празднуют: Евфросиния, Софья, Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен.
Приметы на 28 февраля:
- снег полностью растаял, а на дорогах много луж – к хорошему сенокосу;
- мало снега – к неурожаю;
- красный закат – к метели;
- сосульки длинные висят – к затяжной весне;
- восточный ветер – к песчаным бурям летом;
- яркая луна – морозы задержатся.
Что нельзя делать 28 февраля:
- выходить из дому без молитвы – сглазят;
- строить планы и делиться ими – все пойдет прахом.
Праздники в марте 2021
В календаре на март 2021 будет один государственный праздник –Международный женский день. Он приходится на понедельник, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 8 марта.
Полный календарь праздников на март 2021 смотрите на Фактах ICTV.