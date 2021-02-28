В последний день зимы, 28 февраля, на Севере, в Центре и Северо-Западе синоптики прогнозируют дожди мокрым снегом, на остальной территории Украины — без существенных осадков.

Атмосферный фронт принесет небольшое похолодание, но без морозов. Лишь ночью температура местами будет колебаться в пределах -1 +1.

Днем в северных, центральных и восточных регионах — от +2 до +4.

Немного теплее в южных областях — в пределах +3 +5.

На Западе преимущественно +3 +6, на Закарпатье — до +8.

В Киеве сегодня дождь, мокрый снег, в течение суток +2 +4.

Каким будет марта 2021

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что погода в марте 2021 года будет в пределах средних многолетних значений.

В частности, средняя месячная температура первого месяца весны будет колебаться в пределах 0 +6. Это на несколько градусов больше, чем обычно.

Относительно осадков – месячное количество ожидается на уровне 26-50 мм, что в пределах нормы.