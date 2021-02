Генеалогический сайт MyHeritage разработал функцию Deep Nostalgia, с помощью которой можно “оживить” на фотографиях умерших родственников или исторические лица.

Чтобы воспользоваться такой функцией, необходимо зарегистрироваться на сайте MyHeritage и загрузить снимок. Алгоритм программы обработает фото, и у объекта на изображении появится мимика, он будет вращать головой, кивать и улыбаться.

Функция Deep Nostalgia улучшает качество фотографии и делает видео длительностью около 15 секунд. Эта функция является абсолютно бесплатной.

За разработку функции отвечает израильская фирма компьютерного зрения D-ID, в ее основе лежат алгоритмы глубокого обучения.

Кроме снимков она способна обрабатывать портреты, рисунки и все, что напоминает лицо человека.

Пользователи охотно делятся в соцсетях результатами фото после обработки функцией Deep Nostalgia.

My mother passed away young so to see her come to life in this photo is so special. Thankyou MyHeritage #RootsTechConnect pic.twitter.com/t391FfE7tf — Sharn White (@SharnWhite) February 26, 2021

ALERT Genealogy firm MyHeritage has created an AI tool that brings still images of DEAD relatives to life using DEEPFAKE technology. The tool is called Deep Nostalgia. #BlackMirror (via @disclosetv) pic.twitter.com/TJFBtCl3eF — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 26, 2021

Леся Українка

“живе” фото

за допомогою ресурсу MyHeritage pic.twitter.com/cis9xzIlq6 — Христина (@strynadiuk) February 27, 2021

Так от, вийшов додаток від MyHeritage з нейронною Deep nostalgia, що зробив я ? Анімував Шухевича. Це прекрасно. pic.twitter.com/gNUddcaNqY — WingRS (@Yra1000) February 28, 2021

This is what happens when you stare at art for too long… A @SarahZar drawing via @MyHeritage #DeepNostalgia pic.twitter.com/QfX3e4F75L — House Elves Anonymous (@elves_house) February 28, 2021

MyHeritage – на сегодня самая популярная в мире генеалогическая социальная сеть, где бесплатно можно создать свое родовое дерево, вести историю своей семьи, искать предков, обмениваться фото и видео.

Также через этот сервис можно найти дальних родственников через деревья других участников сети.

