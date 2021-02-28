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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Всемирный день комплимента: какой праздник 1 марта

1 марта отмечается Всемирный день комплимента, Всемирный день иммунитета и Всемирный день гражданской обороны. Во Франции празднуют День бабушек, в Новой Зеландии — День детей, а в Исландии — День пива.

1 березня календар

В народном календаре 1 марта — день Маремьяны-кикиморы. В период Киевской Руси его считали самым страшным днем ​​в году. Люди верили, что Маремьяна-кикимора и другие темные духи становились сильнее и могли наделать беды, если их ненароком обидеть.

Также согласно народным поверьям, в этот день приходил Зимобор или Ярило с вилами. Наши предки славили бога плодородия Ярила, просили у него хорошего урожая и легких полевых работ.

1 марта День ангела отмечают: Павел, Феодул, Самуил, Илья, Юлиан, Макар и Порфирий.

Приметы на 1 марта:

  • Будет хорошая погода, если облака расположены высоко и плывут быстро.
  • Сновидения, которые приснились 1 марта, могут воплотиться в реальную жизнь.
  • Если погода в этот день хорошая, в ближайшее время она может измениться.
  • Если в этот день приснился сон, он прогнозирует благосостояние.

Что нельзя делать 1 марта:

  • Запрещается делать плохие поступки, оскорблять других.
  • Нельзя просить прощения не от чистого сердца или неискренне прощать.
  • Не рекомендуется злиться, ссориться с близкими людьми и членами семьи, думать о плохом, жаловаться.
  • Нельзя желать зла окружающим, отказывать в помощи или милостыни.
  • Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, стирать.
  • Запрещается есть мясо.

Календарь праздников на март

В календаре праздников на март украинцев ждет один государственный праздник — Международный женский день. Это означает, что граждане будут иметь один дополнительный выходной в этом месяце.

Кроме того, в календаре немало неофициальных и профессиональных праздников.

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