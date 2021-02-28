1 марта отмечается Всемирный день комплимента, Всемирный день иммунитета и Всемирный день гражданской обороны. Во Франции празднуют День бабушек, в Новой Зеландии — День детей, а в Исландии — День пива.
В народном календаре 1 марта — день Маремьяны-кикиморы. В период Киевской Руси его считали самым страшным днем в году. Люди верили, что Маремьяна-кикимора и другие темные духи становились сильнее и могли наделать беды, если их ненароком обидеть.
Также согласно народным поверьям, в этот день приходил Зимобор или Ярило с вилами. Наши предки славили бога плодородия Ярила, просили у него хорошего урожая и легких полевых работ.
1 марта День ангела отмечают: Павел, Феодул, Самуил, Илья, Юлиан, Макар и Порфирий.
Приметы на 1 марта:
- Будет хорошая погода, если облака расположены высоко и плывут быстро.
- Сновидения, которые приснились 1 марта, могут воплотиться в реальную жизнь.
- Если погода в этот день хорошая, в ближайшее время она может измениться.
- Если в этот день приснился сон, он прогнозирует благосостояние.
Что нельзя делать 1 марта:
- Запрещается делать плохие поступки, оскорблять других.
- Нельзя просить прощения не от чистого сердца или неискренне прощать.
- Не рекомендуется злиться, ссориться с близкими людьми и членами семьи, думать о плохом, жаловаться.
- Нельзя желать зла окружающим, отказывать в помощи или милостыни.
- Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, стирать.
- Запрещается есть мясо.
Календарь праздников на март
В календаре праздников на март украинцев ждет один государственный праздник — Международный женский день. Это означает, что граждане будут иметь один дополнительный выходной в этом месяце.
Кроме того, в календаре немало неофициальных и профессиональных праздников.