День ангела Софии: поздравления в стихах, прозе и открытках

Имя София для православных верующих имеет важное значение. Она является матерью Веры, Надежды и Любви, которые были тройкой добродетелей в христианстве. София именины по православному календарю отмечает 10 раз за год.
В частности, 28 февраля чтят память преподобномученицы Софии. Селиверстовой.
Факты ICTV подготовили красивые и оригинальные открытки, стихи и СМС-поздравления с Днем ангела Софии.
Поздравления в стихах с Днем Софии
София, Соня, Сонюшка,
Тебя хочу поздравить,
Ты светлая, как солнышко,
Еще хочу добавить:
Пусть счастье кружит голову,
Любовь пусть будет жаркой,
Ты будь открыта новому,
Будь страстной, нежной, яркой,
Фортуна пусть сопровождает,
А горе и беда отстанет,
Хорошее преобладает,
И жизнь пусть не обманет!
***
Софочка, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Софья, будь всегда счастливой,
Бесконечно позитивной,
Обаятельной, цветущей,
Обязательно везучей!
Никогда не огорчайся,
Выше нос и улыбайся!
Пусть тебя удача любит,
И твой ангел с тобой пребудет!
***
Всю радость, что витает в мире,
Всю доброту, что ходит среди людей,
Самые красивые цветы в мире
Дарим Софии в этот прекрасный день!
С именинами, родная!
Пусть ангел тебя не покидает!
***
Софийке спешим пожелать:
Чтобы каждый день был праздник,
Пусть радость делает золотым будущее,
Пусть яркими красками наливается грядущее!
Поздравления с именинами Софии в прозе
В день твоих именин, София, я желаю тебе наслаждаться жизнью! Пусть будни как можно чаще перемежаются праздниками и дарят тебе незабываемые моменты радости! Зная твою творческую натуру, желаю, чтобы тебе всегда хватало сил, умения и терпения воплощать в жизнь свои самые причудливые фантазии!
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Милая София! Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе, чтобы почаще звучал твой ангельский смех, чтобы твои глаза искрились от счастья, чтобы твое сердце наполнялось любовью!
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Милой Софии сегодня хочу пожелать крепкого здоровья, счастливой личной жизни, успехов в учебе и работе. Радуй своей прекрасной улыбкой друзей и родных каждый день, и пусть будет как можно больше поводов для радости!
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Наша милая и прекрасная София! Желаем всегда блистать своей многогранностью и красотой. Пускай любовь и доброта в твоей жизни всегда будут чистыми и искренними. Оставайся такой же непоколебимой оптимисткой, никогда не опускай рук и не позволяй этого делать близким. Желаем, чтобы жизнь справедливо одарила тебя успехом, потому что ты самый замечательный, добрый и чудесный человечек. С Днем ангела!
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Величественная, мудрая, прекрасная София! Ты – наше огромное вдохновение, наша радость, наша красота и гордость! Мы искренне и от души поздравляем тебя все-все! Будь счастлива и здорова, любима, красива!
Красивые открытки с Днем ангела Софии
Календарь праздников на март
В календаре праздников на март украинцев ждет один государственный праздник — Международный женский день. Это означает, что граждане будут иметь один дополнительный выходной в этом месяце.
Кроме того, в календаре немало неофициальных и профессиональных праздников.