Под крышкой кастрюли кипит непростое блюдо, изнутри раздаются голоса. Художница Анна Звягинцева собрала их на украинских митингах и протестах последних десяти лет. Где эмоции, как правило, бушуют так, что может сорвать крышку. Она поместила их в красноречивую аудиоинсталяцию о границах агрессии.

Бурные события меняли страну. “Вспомнить тот день, когда” — выставка в PinchukArtCentre, которая объединила уже известные работы Александра Ройтбурда, Павла Макова, Василия Цаголова. И новые, специально созданные уже совсем другим поколениям мастеров.

Это разный взгляд и рассказ о знаковых событиях, которые произошли с украинцами и повлияли на нашу сегодняшнюю жизнь. От Голодомора, через Перестройку, бурные 90-е, оранжевую и Революцию Достоинства.

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Художники фактически разложили наше прошлое на молекулы, чтобы опереться на этот фундамент и заглянуть в будущее. К примеру, что останется на Земле, когда история человечества закончится? Это тема еще одной выставки PinchukArtCentre — от харьковских молодых художников.

Хвостохранилище — это место, где хранятся токсичные отходы крупной промышленности, объясняют Даниил Ревковський и Андрей Рачинский. Они исследовали индустриальные регионы Украины.

Увиденное их поразило, и вдохновило создать археологический музей — каким бы его собрали люди будущего после упадка нашей цивилизации.

Представить будущее, используя историю, стремится и художник Никита Кадан. Более 14 лет он выставлялся за рубежом, и наконец персональная выставка в Украине.

“Камень бьет камень” анализирует тему депортации и возвращения крымских татар, еврейского погрома во Львове 41-го года, противостояния на Волыни между поляками и украинцами. Как с этим связано сегодня?

Три яркие выставки PinchukArtCentre — как глоток свежего воздуха для всех, кто соскучился по искусству за время длительного карантина. Работать они будут до 15 августа.

Картина Ван Гога

Картину нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога Уличная сцена на Монмартре впервые покажут публике с момента ее создания.

Полотно продемонстрируют широкой публике в Париже, Амстердаме и Гонконге, а затем его выставят на торги аукциона Sotheby’s во французской столице.

Ожидается, что картину продадут за €5-8 млн. Аукцион состоится 25 марта.