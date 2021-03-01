Гороскоп на неделю, с 1 по 7 марта 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Начало недели может быть сложным и напряженным, запланированные дела не удается выполнить в срок. Но с 4 марта ситуация значительно улучшится — Марс, планета активности, инициативы, физической силы, входит в знак Близнецы на ближайшие два месяца. Начинается период активной деятельности, обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы с блеском и вдохновением начать новое дело или продолжить ранее начатые проекты.

Гороскоп для Овнов

Заканчивается период ограничений и стагнации, к концу недели удается обойти многие препятствия. Проявляется активность в контактах, общении, вы быстрее принимаете решения. Возможности для развития появляются благодаря взаимодействию с другими людьми. Неделя подходит для быта, физической работы с применением техники и механики. В течение недели придется потратить много времени на анализ поступающей информации. В реализации планов может помешать рассеянность и отсутствие стратегии.

Гороскоп для Тельцов

Без особых усилий в этот период вы добиваетесь желаемого и оказываете влияние на ближнее окружение. Партнеры и другие союзники окажут вам поддержку, а вы, в свою очередь, сможете внести свой вклад в совместное предприятие. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей повседневности. К негативным аспектам этого периода относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям и погоня за удовольствиями. Это удачный период для демонстрации своих талантов и способностей, поскольку они будут замечены окружающими.

Гороскоп для Близнецов

Жизнь будоражит вас, заставляет активно проявиться, использовать волевые качества. В этот период вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию, риск. Вы вполне способны и готовы справиться со всем, что вам предстоит. Однако ваши поступки и неправильное расходование ресурсов могут привести к переутомлению и ухудшению самочувствия. Не торопитесь и не взваливайте на себя больше, чем вы можете сделать, и тогда самые сложные и болезненные вопросы решатся легко и радостно.

Гороскоп для Раков

В этот период придется приготовиться к переменчивому настроению, нестабильности в чувствах и проблемам со здоровьем. Также могут появиться трудности с начальством, противостояние с партнерами. Исключите конфликты, проявление амбиций, эгоизма, эмоциональной агрессивности, и вы избежите множества неприятностей. В отношениях с противоположным полом и семье возможны определенные трудности. Будьте осторожны в тратах, так как это является поводом для конфликтов, а впоследствии можете об этом пожалеть.

Гороскоп для Львов

Вас захочется лично участвовать во всех делах. Вы оказываетесь в центре внимания, очень многое в коллективе, в деловых и семейных отношениях, зависит от принятых вами решений. Хорошее время для начала творческой и деловой активности, которая будет способствовать росту вашей популярности. Вы вплотную приближаетесь к намеченным целям, появляется возмож­ность отстоять свою точку зрения и укрепить свою жизненную пози­цию. Активизируются взаимоотношения с детьми.

Гороскоп для Дев

Коллеги и партнеры могут подвергать сомнению ваши методы работы. Возможны провокации и препятствия со стороны конкурентов, однако это лишь раззадорит вас. Вы будете более обостренно воспринимать вторжение на вашу территорию, будут попытки подвергать сомнению ваши методы. Будьте осторожны в высказываниях, чтобы избежать конфликтов, ошибок, а также физической перегрузки. Лучше отказаться от участия в светских и увеселительных мероприятиях, ограничить себя в развлечениях.

Гороскоп для Весов

Партнерские отношения выйдут на новый уровень развития. Также возможны непредвиденные развязки любовных ис­торий. Благоприятный период для коллективной деятельности и новых проектов. Внешность и любовь приобретают огромную власть, способствуют творческому самовыражению. Эти дни благоприятны для решения вопросов совместных финансов и долгов. Хороший период для работы с большим количеством людей, а также для социальных, культурных и гуманитарных программ.

Гороскоп для Скорпионов

В вашей жизни наступил период обновления: поменяется восприятие мира, появится некая новизна и свежесть в чувствах. Оригинальные планы легко воплощаются в жизнь. Неожиданное творческое проявление помогает оказывать влияние на партнеров. В своих суждениях и действиях нужно руководствоваться идеями равноправия. Возможны знакомства с интересными людьми, увлечения, романтические приключения, которые могут привести к разрыву старых связей. Может всплыть информация об измене или обманах.

Гороскоп для Стрельцов

Благоприятные дни для переписки, посреднической деятельности, торговли, подписания договоров, улаживания различных дел с властями и бизнесом. Возникают прекрасные перспективы, в том числе сотрудничества с иностранными организациями. Период благоприятен для любого вида интеллектуальной и издательской деятельности. Возможно небольшое продвижение по службе, профессиональные успехи. Хороший период для общественной деятельности, выступлений, связей с общественностью.

Гороскоп для Козерогов

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, способность к реализации намеченных планов. Хороший период для интеллектуальной деятельности, легче будут преодолеваться препятствия. Вы сможете вырваться вперед, благодаря собственному опыту. Успех благодаря этим стараниям не заставит себя долго ждать. Подходящий период для того, чтобы взять инициативу в свои руки и завоевать расположение давно желанного партнера. Финансовые сделки, благодаря интуиции, будут доведены до успешного завершения.

Гороскоп для Водолеев

Вы почувствуете как смелость, решительно и инициативность возрастут. Также повысится уверенность в себе при принятии решений, а это может побудить вас к неконструктивным действиям или необдуманным инвестициям. Возрастает поддержка сотрудников и партнеров, вы сможете заслужить похвалу от начальства, эффективно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу. Все это поможет вам при решении деловых проблем. Этот период можно с успехом использовать для заключения сделок, открытия новых предприятий и конструктивной реорганизации старых.

Гороскоп для Рыб

В этот период уделите время официальным визитам, переговорам и ответственным выступлениям. Ваша самоуверенность значительно возрастет, поэтому лучше направьте ее на укрепление связей в обществе. Период благоприятен для любого вида интеллектуальной и издательской деятельности. Благоприятны дальние и длительные поездки. Возможно получение важной информации, приятных новостей, а рекламные мероприятия окажутся очень эффективными. Удачно протекают связи с общественностью, правовыми органами.

Читайте Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.