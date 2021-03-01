В календаре праздников на март на 2021 год есть только один государственный праздник — Международный женский день.

8 марта припадает на понедельник, так что у украинцев будет дополнительный выходной.

Календарь праздников на март 2021 в Украине:

1 марта — Всемирный день гражданской обороны;

3 марта — Всемирный день писателя;

8-14 марта — Масленица;

8 марта — Международный женский день;

9 марта — Международный день ди-джея;

13 марта — День землеустроителя;

14 марта — начало Великого поста;

14 марта — День защиты прав потребителей;

15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей;

18 марта — День работника налоговой и таможенной службы Украины;

21 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;

21 марта-27 марта — Неделя солидарности с народами, чтo борются против расизма и расовой дискриминации;

21 марта — Всемирный день поэзии;

21 марта — Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации;

21 марта — Международный день кукольника;

22 марта — Всемирный день водных ресурсов;

22 марта — День таксиста;

23 марта — Всемирный метеорологический день;

24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;

24 марта — Всемирный день борьбы пpоты туберкулеза;

25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли;

25 марта — День Службы безопасности Украины;

26 марта — День Внутренних войск МВД;

27 марта — Международный день театра.

Календарь неофициальных праздников

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.

Тоже самое касается таких праздников, как, к примеру, Всемирный день улыбки или Всемирный день сна. Такие праздники не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен.

Полный календарь неофициальных праздников на 2021 год, смотрите на сайте Факты ICTV.