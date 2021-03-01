Когда начинается Великий пост 2021 – дата

Великий пост всегда начинается в разное время и является самым строгим. Он приурочен к Светлому Христову Воскресению – главному событию в церковном календаре.

В 2021 году он начнется 15 марта и продлится до 1 мая, а Пасху верующие будут отмечать 2 мая.

В течение 48 дней поста, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику, необходимо отказаться от определенных продуктов, развлечений и удовольствий, посвящая много времени самопознанию и молитвам.

Первые 40 дней Великого поста символизируют поход Иисуса Христа в пустыню, в течение которого он ничего не ел и подвергался искушениям.

Два дня приходится на Лазареву субботу и Вербное воскресение (въезд Господень в Иерусалим).

Завершает пост Страстная неделя, которая символизирует последние семь дней жизни Христа.

Церковные праздники в 2021

В церковном календаре на 2021 собраны все большие православные праздники, а также информация о том, когда многодневные и однодневные посты, поминальные дни.

На какие даты следует обратить внимание, смотрите в полном православном календаре на 2021 на Фактах ICTV.