Великий пост начался в понедельник, 15 марта, а закончится в канун Пасхи — в субботу, 2 мая.

Пасхальный пост — самый строгий и главный. Кроме ограничений в питании, верующие должны отказаться от веселья, радости и уделять время духовному развитию в память о сорокадневном посте Иисуса.

Общая длительность Великого поста составляет 48 дней, а начинается за семь недель до Христова Воскрешения.

Великий пост нужен каждому для того, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику.

Календарь церковных праздников на март

По календарю церковных праздников на март 2021 украинцы будут иметь 31 памятную дату.

В частности, в первом месяце весны с 8 по 14 марта православные христиане будут отмечают Масленицу, а уже с 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.

Также Вселенская родительская суббота (мясопустная) в этом году приходится на 6 марта, а Суббота второй седмицы Великого поста — на 27 марта.