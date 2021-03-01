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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Когда заканчивается Великий пост 2021

Великий пост начался в понедельник, 15 марта, а закончится в канун Пасхи — в субботу, 2 мая.

Великий пост 2020

Пасхальный пост — самый строгий и главный. Кроме ограничений в питании, верующие должны отказаться от веселья, радости и уделять время духовному развитию в память о сорокадневном посте Иисуса.

Общая длительность Великого поста составляет 48 дней, а начинается за семь недель до Христова Воскрешения.

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Православный календарь 2021: церковные праздники, посты и поминальные дни

Великий пост нужен каждому для того, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику.

Календарь церковных праздников на март

По календарю церковных праздников на март 2021 украинцы будут иметь 31 памятную дату.

В частности, в первом месяце весны с 8 по 14 марта православные христиане будут отмечают Масленицу, а уже с 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.

Также Вселенская родительская суббота (мясопустная) в этом году приходится на 6 марта, а Суббота второй седмицы Великого поста — на 27 марта.

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