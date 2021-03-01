Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Вылет отменили чуть больше чем за одну минуту до запланированного старта.

Об этом сообщили на странице SpaceX в Twitter.

В то же время компания не называет причину отмены запуска ракеты.

Falcon 9 должны были запустить с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 20.37 по местному времени

Как отметила компания, следующая возможность для запуска следует 1 марта в 8.15 (15.15 по Киеву).

16 февраля компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.

Источник: SpaceX