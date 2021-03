Monster Hunter и Evil Genius — во что поиграть в марте 2021

К сожалению, коронавирус до сих пор вносит коррективы в работу многих индустрий. Поэтому ряд релизов видеоигр до сих пор переносят на более поздний срок.

Потому и март 2021 года в основном наполнен перевыпуском видеоигр на различные платформы.

Однако кроме них будет и несколько интересных новинок, на которые стоит обратить внимание.

Факты ICTV рассказывают о топ-3 видеоиграх, которые выйдут в марте 2021 года.

Evil Genius 2: World Domination

Почти спустя 17 лет после выхода оригинала серия Evil Genius возвращается со второй частью, которая носит подзаголовок World Domination.

Как и раньше, игрокам придется взять на себя роль одного из нескольких злых гениев, чтобы создать свою империю и поставить мир на колени.

События будут разворачиваться на тропическом острове, где игроки одновременно будут строить скрытую базу операций и казино, служащее прикрытием. По словам разработчиков, игра полностью сосредоточена на кампании, но будет в ней и режим, где можно отдохнуть от злых планов и построить убежище своей мечты.

У каждого из четырех злых гениев будут свои уникальные задачи, которые должны разнообразить повторные прохождения. В то же время, для построения базы игрокам будет доступно три острова, у каждого из которых будут свои интересные нюансы.

Но цель каждой игры остается неизменной: построить устройство конца света, которое также будет зависеть от вашего злого гения.

Игровой процесс не сильно изменится. Вам, как и раньше, придется отсылать приспешников на задания по всему миру, чтобы продвигать выполнение зловещего замысла, строить казино для отвода взора туристов и защищать логово от агентов, которые частенько будут наведываться на остров.

Разработчики решили сделать Evil Genius 2 очень похожей на оригинал, но в то же время больше и интереснее для прохождения.

Evil Genius 2 прекрасно подойдет для всех, кто любит менеджерские симы с интересными отклонениями от “классики”. Кроме того, юмор видеоигры не даст заскучать, пока вы строите свою криминальную империю.

Дата выхода: 30 марта

Платформы: ПК

Monster Hunter Rise

Новая часть в серии об охоте на монстров Monster Hunter, кроме нового региона и новых монстров, представит игрокам еще несколько нововведений.

После невероятного успеха Monster Hunter World разработчики решили применить несколько ее новшеств и к Monster Hunter Rise. Речь идет о таких вещах, как “бесшовная” карта вместо разделения на зоны.

Поскольку Monster Hunter Rise ориентирована на Nintendo Switch, то и графика стала “проще”, чем напоминает ранние видеоигры серии. Сюжет особо не выделяется и сводится к тому, что игрокам, которые берут на себя роль охотников, придется охотиться на монстров, которые с течением времени будут становиться более опасными.

Одним из самых больших нововведений в новой части станет большая вертикальность локаций, по которым будут путешествовать охотники. Вместе с тем будет и больше гаджетов для этого, которые также будут влиять и на общий игровой процесс.

Например, крюк поможет не только быстро пересечь пропасть или забраться на гору, но и добавит новых комбо каждому из 14 видов оружия.

К котоподибным компаньонам по имени Палико также добавятся собакообразные Паламуты, которые не только помогут в бою с монстрами, но и позволят быстрее и легче путешествовать по карте, выслеживая добычу.

Кооператив, которым известна серия, также никуда не денется в Monster Hunter Rise. До четырех игроков смогут отправиться на охоту на любого из новых монстров в попытке добыть составляющие для новой брони или оружия, чтобы охотиться на более опасных монстров.

Дата выхода: 26 марта

Платформы: Nintendo Switch

It Takes Two

Hazelight Studios, известные разработкой A Way Out, решили отправить игроков в еще одно кооперативное приключение в видеоигре It Takes Two.

Разработчики решили не просто создать магическое приключение, но и вывести на новый уровень все, чему они научились в предыдущем проекте. Как и в случае с A Way Out, новую видеоигру можно пройти только вместе с другим игроком.

It Takes Two расскажет о семейной паре, которая находится на грани развода. Однако их дочь с помощью книги заклинаний превращает родителей в кукол, которым придется найти способ снова стать людьми, а заодно и найти потерянную любовь.

Каждый уровень в видеоигре будет отображаться новыми механиками. Например, для помощи белкам, которые пытаются вывести ос со своего дерева, игроки будут использовать комбинации оружия, а потом, когда главные герои будут спорить о времени, они получат возможность им манипулировать.

Разработчики обещают, что у каждого персонажа будут свои уникальные механики, поэтому даже повторное прохождение за другого героя будет сильно отличаться.

Видеоигра должно быть намного больше как по продолжительности, так и по количеству контента по сравнению с A Way Out, но, как и раньше, она расскажет историю, которую можно пережить только вдвоем, помогая друг другу.

Дата выхода: 26 марта

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Фото: Evil Genius Game, Nintendo, EA

Видео: GameSpot Trailers, Monster Hunter, Electronic Arts