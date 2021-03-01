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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Первый день весны: лучшие открытки с 1 марта

Первый день весны все ждут как символ начала чего-то нового, как символ перерождения, поэтому не зря это время года называют дыханием надежды.

Первый день весны: лучшие открытки с 1 марта

После холодных зимних дней очень хочется тепла и солнышка.

В этом году весна пришла вовремя, однако на улице еще сравнительно холодно, а приятные слова поздравлений наполнят ваших родных и близких лучами надежды и тепла.

Дарите людям улыбки, а для этого Факты ICTV подготовили для вас картинки с первым днем весны.

Відкритки з першим днем весни

Відкритки з першим днем весни

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Відкритки з першим днем весни

Відкритки з першим днем весни

Відкритки з першим днем весни

Выходные в марте

В марте 2021 года украинцы будут встречать сразу несколько праздничных дат, однако дополнительный выходной будет только за одну из них.

В первом месяце весны будет 22 рабочих и девять выходных дней. Среди них четыре субботы и четыре воскресенья.

Дополнительный девятый выходной будет в понедельник 8 марта в честь Международного женского дня.

Подробнее о выходных в марте 2021, смотрите на Фактах ICTV.

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