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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Полнолуние в марте 2021: когда будет и что нельзя делать

Полнолуние в марте 2021 года будет в конце месяца. Украинцы смогут наблюдать полную фазу луны 28 марта в 21.48. Светило будет находиться в знаке Весы.

Полнолуние в марте 2021: когда будет и что нельзя делать

Полнолуние влияет на общее состояние человека, его самочувствие и настроение. Из-за этого может быть повышенная чувствительность, эмоциональность и даже сентиментальность.

В марте 2021 года отмечают несколько благоприятных дней в соответствии с фазами месяца. Такие даты будут 10, 11, 18 и 20 марта. В то же время неблагоприятные дни будут 15 и 28 марта.

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В день полнолуния в марте 2021 года нужно хорошо выспаться и устроить себе отдых. Также рекомендуется есть только полезную пищу и отказаться от алкоголя.

Лунный календарь 2021 года

Лунный календарь на 2021 год предусматривает много благоприятных дней. С помощью такого календаря можно узнать циклические изменения фаз Луны, лунные дни, получить рекомендации относительно дел и планов.

В лунном календаре на 2021 год можно подробно ознакомиться с количеством неблагоприятных дней и что не стоит делать.

Фото: Pixabay

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