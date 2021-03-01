О ручной клади стоит позаботиться заранее, ведь она может привести к задержкам во время проверки багажа.

Факты ICTV узнали о новых правилах МАУ и том, какие должны быть габариты ручной клади.

Габариты ручной клади

Размер ручной клади до 7 кг составляет:

высота — 40 см;

длинна — 55 см;

ширина — 20 см.

Ручная кладь до 5 кг должна иметь габариты:

высота — 30 см;

длинна — 40 см;

ширина — 10 см.

В МАУ советуют обращать внимание на то, какие билеты вы покупаете. Обычно тариф Economy Standard включает в себя один-два места для багажа и два места для ручной клади — 7 и 5 кг.

В бизнес-классе можно провозить до 12 кг ручной клади, но с габаритами, как у клади в 7 кг.

У пассажиров есть возможность докупить еще одно место до 5 кг.

Без доплат на борт самолета разрешают брать единицу сезонной одежды и зонтик. Если пассажиру нужна трость, костыли, ходунки, то их разрешат взять с собой.

При перелете с ребенком до двух лет МАУ разрешают брать в самолет ручную кладь до 5 кг, в которой должны находится необходимые для ребенка предметы (питание, одежда, игрушки и т. д.).

Пассажиры могут оплатить багаж сверх нормы и дополнительное место ручной клади в разделе Управление бронированием не позднее чем за 6 часов до вылета, багаж со скидкой – не позднее чем за 24 часа до вылета.

Требования к ручной клади для рейсов из/в Азербайджан

В качестве ручной клади в салон самолета можно взять:

небольшую женскую/мужскую сумку;

ноутбук/планшет;

сумку с вещами для младенца.

Эти предметы не должны превышать вес 5 кг и размеры 40х30х10 см.

Если ручная кладь не превышает бесплатную норму перевозки, установленной авиакомпанией МАУ, но не соответствует требованиям, установленным государственными органами Азербайджана, ручную кладь необходимо будет бесплатно оформить на стойке регистрации багажа для перевозки в грузовом отсеке самолета.

При этом необходимо исключить такие запрещенные к перевозке в грузовом отсеке прежметы:

документы,

лекарства,

ценные вещи,

мобильные телефоны и ноутбуки,

батарейки,

электронные сигареты, спички и зажигалки и тому подобное.

Что можно и нельзя брать в ручную кладь



Техника

Во время перелета вам не должны отказать в перевозке смартфона, фотоаппарата, ноутбука, планшета и т.д.

Однако крупногабаритную технику могут попросить сдать в багаж.

Еда

Любую твердую еду можно провозить в самолете без ограничений.

Но воду, сок, йогурт, варенье, масло и мягкие сыры можно везти только в емкостях до 100 мл. Также вы можете наполнить пустую бутылку водой из фонтанчика после досмотра.

Предметы личной гигиены

На борт самолета разрешено проносить влажные салфетки, зубную щетку, расческу, а также гели и аэрозоли в емкостях до 100 мл.

Также можно брать с собой электрическую бритву, одноразовый бритвенный станок, бритву со сменными кассетами.

Первая помощь

На борт самолета разрешено брать необходимые для лечения медикаменты, а также большинство таблеток и капель.

Алкоголь

Как правило, разрешается провозить алкоголь из дьюти-фри больше 100 мл, который находится в запечатанном пакете с чеком.

Музыкальные инструменты

Вам могут разрешить провозить музыкальные инструменты на борту самолета, если они помещаются на багажной полке.

В ручной клади запрещено провозить:

острые предметы;

спортивное снаряжение;

рабочие инструменты;

оружие;

средства передвижения на литиево-ионных аккумуляторах;

легковоспламеняющиеся предметы.

Возобновление рейсов МАУ

Международные авиалинии Украины с 1 марта 2021 года восстановят ряд рейсов, которые были отменены из-за карантинных ограничений.

В начале марта МАУ планирует возобновить рейсы из Киева в Женеву и Прагу, а в конце марта – из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев.

Также авиакомпания анонсировала восстановления сообщения между Одессой и Стамбулом.

В марте компания планирует также увеличить частоту полетов до ежедневного (семь раз в неделю) на маршрутах из Киева в Амстердам, Париж, Милан, Тбилиси, Ереван и Тель-Авив.

Подробнее о возобновлении рейсов МАУ читайте на Фактах ICTV.