Погода в Украине в первой половине недели будет сухой и относительно теплой, но уже в пятницу возможен мокрый снег и небольшое похолодание.

Во вторник, 2 марта, почти на всей территории Украины ожидается сухая погода. Только на Востоке и в Сумской области дождь с мокрым снегом.

Теплее всего будет на Западе страны — от +6 до +11.

В южных областях +5 +7, на Севере и в Центре +4 +6.

В восточных регионах — максимум +4.

В Киеве без осадков, ночью -1 +1, днем ​​4-6 выше нуля.

В среду, 3 марта, дожди с мокрым снегом прогнозируют лишь в восточных областях, на остальной территории — без осадков.

Дневная температура воздуха на Востоке +2 +4, в южных областях +7 +9, в центральных — от +3 до +7, в северных — максимум +6.

На Западе страны — преимущественно +6 +8, на Закарпатье — до +10.

В столице сухо, ночью около 0 градусов, днем ​​+4 +6.

На четверг, 4 марта, синоптики прогнозируют во всех областях сухую и солнечную погоду.

Ночью еще небольшой мороз, а днем ​​ощутимо потеплеет.

На Западе преимущественно +10 +12, в южных областях +8 +10.

На Севере и в Центре — от +7 до +9, в восточных регионах — до +6.

В Киеве сухая погода, ночью -1 -3, днем ​​+7 +9.

В пятницу, 5 марта, осадки вернутся — мокрый снег и дождь ожидаются в северных, западных, частично — в центральных и восточных областях.

Температура воздуха снова понизится.

Максимальные +10 — на Юге, на Закарпатье — до +9.

На остальной территории Украины — от +4 до +6.

В Киеве мокрый снег с дождем, ночью 0 +2, днем ​​+3 +5.

2 февраля сурок Тимка спрогнозировал, что весна 2021 в Украину придет через шесть недель.

Когда его разбудили после зимней спячки, он не смог увидеть свою тень, поскольку в этот день была облачная погода.