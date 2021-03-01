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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Ветер в голове и снег за окном: реакция сети на первый день весны

В понедельник, 1 марта, наступила долгожданная весна. По случаю первого ее дня многие пользователи всемирной паутины написали свои посты в соцсетях: кто-то радуется, а кто-то скептически отмечает, что это никак не влияет на его жизнь и настроение.

Весна

К слову, Киев первый день весны встречал снегопадом с самого утра. Может, именно поэтому жители столицы не особо обрадовались приходу весны — ее еще просто не ощутили.

Львиная доля пользователей об этом важном дне сообщала, наверное, тем, у кого нет календаря — весна таки пришла. На заставках традиционные цветы и яркое солнце.

  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
  • Первый день весны: реакция сети
Ветер в голове и снег за окном: реакция сети на первый день весны / 9 фотографий

Поздравления с первым днем весны

Наступление теплой поры,  символизирующее изменения и пробуждение всего живого, — это прекрасный повод поздравить своих друзей и близких.

Поздравления с первым днем весны вы найдете в материале Фактов ICTV.

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