2 марта 2021 года отмечают несколько неофициальных праздников, а также владельцы восьми имен празднуют свои именины.

2 марта — какой сегодня праздник

В этот день отмечается Международный день спички. На протяжении многих десятилетий спичка — одна из незаменимых элементов человеческой жизни. Сегодня она также продолжает играть не последнюю роль в повседневном обиходе, как удобный способ добывания огня.

Также в этот день празднуют День рождения компакт-диска — именно 2 марта много лет назад впервые в продажу поступили диски.

2 марта отмечают День считания ворон — считается, что в этот день человек может избавиться от плохих мыслей на весь год, если уделит хотя бы 5 минут за день на то, что посчитать птиц.

Именины 2 марта

Именины в этот весенний день отмечают Агнесса, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман и Федор.

Приметы на 2 марта

Мороз — к скорой и теплой весне.

Чем холоднее 2 марта, тем теплее будет весна.

Туман — к прохладному маю.

Если птицы вернулись из теплых краев, то весна наступит через пару дней.

Что нельзя делать 2 марта

Смотреть на ночное небо. Это запрещено, потому что можно увидеть падающую звезду, а это предвещает тяжелую болезнь и смерть.

Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Кроме официальных государственных праздников, в Украине много неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий. Календарь праздников 2021 года показывает, что в течение года украинцы также будут отмечать международные праздники.

Например, в 2021 году отмечается Всемирный день улыбки или Всемирный день сна. Также год порадует другими праздничными датами — Международным днем счастья, Днем смеха, Международным днем друзей, Международным днем музыки, Днем объятий и рядом других праздников.