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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

С первым днем весны! Лучшие СМС-поздравления

Первый день весны в 2021 году выпадает на понедельник.

весна_цвітіння_дерева_квіти

Это прекрасный повод поздравить своих друзей и близких с наступлением нового времени года, которое символизирует изменения и пробуждение.

Факты ICTV собрали для вас лучшие СМС-поздравления с первым днем весны.

*****

Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!

Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!

*****

С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть всё в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!

*****

Поздравляю тебя с первым днем весны,
И желаю тебе ласковых рассветов!
В эту пору пусть подарят твои сны
Только яркие и светлые сюжеты.

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*****

Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.

Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!

*****

Сегодня наконец-то первый день весны!
Улыбок, счастья и, конечно же, везения!
Любите, дорогие, будьте влюблены,
Всем настроения желаю я весеннего!

В календаре праздников на март 2021 года есть только один государственный праздник – Международный женский день. Поскольку 8 марта приходится на понедельник, в украинцев будет дополнительный выходной.

Подробнее ознакомиться с календарем праздников на март 2021 года можно в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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