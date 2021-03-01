Первый день весны в 2021 году выпадает на понедельник.

Это прекрасный повод поздравить своих друзей и близких с наступлением нового времени года, которое символизирует изменения и пробуждение.

Факты ICTV собрали для вас лучшие СМС-поздравления с первым днем весны.

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Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!

Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

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С праздником, с теплом и светом,

С первым от весны приветом.

Пусть всё в жизни будет новым,

Радостным, уютным, очень клевым!

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Поздравляю тебя с первым днем весны,

И желаю тебе ласковых рассветов!

В эту пору пусть подарят твои сны

Только яркие и светлые сюжеты.

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Первый день весны стучится,

Открывай пошире дверь!

Вместе с ним к нам в гости мчится

Теплый ветер перемен.

Принесет пускай он радость,

И надежду, и добро.

Улетучится усталость,

Станет на душе тепло!

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Сегодня наконец-то первый день весны!

Улыбок, счастья и, конечно же, везения!

Любите, дорогие, будьте влюблены,

Всем настроения желаю я весеннего!

В календаре праздников на март 2021 года есть только один государственный праздник – Международный женский день. Поскольку 8 марта приходится на понедельник, в украинцев будет дополнительный выходной.

Подробнее ознакомиться с календарем праздников на март 2021 года можно в материале Фактов ICTV.