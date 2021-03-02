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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |
Даты Пасхи до 2030 и как определяется

Даты Пасхи до 2030 и как определяется

Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля. Как определяется дата праздника и какого числа будет Светлое Христово Воскресение в последующие 10 лет — до 2030-го, читайте на сайте Факты ICTV.

Как рассчитывается дата Пасхи

Все православные верующие знают, что Пасха не имеет постоянной даты. Она определяется за формулой, утвержденной для всех церквей на I Вселенском соборе в 325 году.

В частности, праздник всегда приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, следующего после дня весеннего равноденствия.

Однако в XVI веке после введения григорианского (нового) стиля появились различия в определении даты Пасхи между церквями западного и восточного обрядов. Католики начали использовать новую формулу вычисления праздника, а православные сохранили юлианский (старый) стиль календаря. Поэтому Пасха у них в разные дни, хотя иногда они совпадают.

Для расчета даты церковь пользуется так называемыми пасхалиями — специальными таблицами (православная — александрийскими, а католическая — григорианскими).

Какого числа Пасха 2021

Православная — 2 мая, католическая – 4 апреля.

Какого числа Пасха 2022

Православная – 24 апреля, католическая – 17 апреля.

Какого числа Пасха 2023

Православная – 16 апреля, католическая – 9 апреля.

Какого числа Пасха 2024

Православная – 5 мая, католическая – 31 марта.

Какого числа Пасха 2025

Православная и католическая в один день – 20 апреля.

Какого числа Пасха 2026

Православная – 12 апреля, католическая – 5 апреля.

Какого числа Пасха 2027

Православная – 5 мая, католическая – 28 марта.

Какого числа Пасха 2028

Православная и католическая – 16 апреля.

Какого числа Пасха 2029

Православная – 8 апреля, католическая – 1 апреля.

Какого числа Пасха 2030

Православная – 28 апреля, католическая – 21 апреля.

Фото: Pixabay

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