День ангела Марьяны 2 марта: поздравления и значение имени

2 марта празднуем День ангела Марьяны, следовательно самое время напомнить обладательницам этого имени о вашей любви и пожелать счастья.
Это замечательное имя происходит от слияния двух других: Мария и Анна. В переводе с древнегреческого оно трактуется как терпкая или горькая.
Обладательницы имени Марьяна имеют пылкий и страстный характер. Все их эмоции настоящие и искренние, но иногда Марьянам не хватает терпения и сдержанности.
Факты ICTV собрали самые яркие поздравления и открытки, чтобы вы смогли интересно и красиво поздравить своих Марьян.
Яркие СМС-поздравления:
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С именинами, Марьяна, поздравляем,
И во всем успехов мы желаем!
Пусть твои мечты всегда сбываются,
Счастье ежедневно улыбается!
Будь веселой, ласковой, красивой,
Будь здоровой, милой и любимой!
Пусть сказкой вечно будет жизнь твоя,
А добрый ангел пусть хранит тебя!
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Пусть дарит жизнь тебе, Марьяна, вдохновенье!
Всегда отличным твое будет настроенье,
Удача пред тобой все двери открывает,
А горе и беда тебя совсем не знают!
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Мы Марьяну поздравляем и удачи ей желаем!
Счастья, радости, веселья, чумового настроенья!
Теплых дней, друзей хороших пожелать хотим мы тоже!
Чтоб как розочка цвела, свое счастье обрела!
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Марьяна, с днем ангела, милая!
Желаю успехов и счастья.
Пусть сказка везенья красивая
Придет и прогонит ненастья.
Поздравления в открытках:
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