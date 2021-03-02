День ангела Марьяны 2 марта: поздравления и значение имени

2 марта празднуем День ангела Марьяны, следовательно самое время напомнить обладательницам этого имени о вашей любви и пожелать счастья.

Это замечательное имя происходит от слияния двух других: Мария и Анна. В переводе с древнегреческого оно трактуется как терпкая или горькая.

Обладательницы имени Марьяна имеют пылкий и страстный характер. Все их эмоции настоящие и искренние, но иногда Марьянам не хватает терпения и сдержанности.

Факты ICTV собрали самые яркие поздравления и открытки, чтобы вы смогли интересно и красиво поздравить своих Марьян.

Яркие СМС-поздравления:

***

С именинами, Марьяна, поздравляем,

И во всем успехов мы желаем!

Пусть твои мечты всегда сбываются,

Счастье ежедневно улыбается!

Будь веселой, ласковой, красивой,

Будь здоровой, милой и любимой!

Пусть сказкой вечно будет жизнь твоя,

А добрый ангел пусть хранит тебя!

***

Пусть дарит жизнь тебе, Марьяна, вдохновенье!

Всегда отличным твое будет настроенье,

Удача пред тобой все двери открывает,

А горе и беда тебя совсем не знают!

***

Мы Марьяну поздравляем и удачи ей желаем!

Счастья, радости, веселья, чумового настроенья!

Теплых дней, друзей хороших пожелать хотим мы тоже!

Чтоб как розочка цвела, свое счастье обрела!

***

Марьяна, с днем ангела, милая!

Желаю успехов и счастья.

Пусть сказка везенья красивая

Придет и прогонит ненастья.

Поздравления в открытках:

Если вы придерживаетесь православных традиций и следите за важными церковными праздниками и датами, Факты ICTV подготовили календарь церковных праздников 2021 года.

В нем вы найдете информацию не только о праздниках, но и об однодневных и многодневных постах и важных традициях.