День ангела — Марии (2 марта): поздравления и значение имени

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Факты / Lifestyle
Сніжана Денисова |

С днем ангела Марии: яркие открытки и поздравления

В начале весны, 2 марта, отмечают день ангела Марии.

День ангела Марії

Имя Мария имеет библейские корни, происходит от древнееврейского имени Мирьям. Трактуют значение этого имени по разному — горькая, желанная, беззаботная. Покровительницей имени является сама Пресвятая Богородица. 

Ко дню ангела Марии Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления и открытки.

Поздравления в СМС и стихах: 

***

Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет,
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.

***

Маша, Машенька, Мария,
Ты прекрасна, как стихия!
Так решительна, смела,
Даже в гневе хороша.

Всё сама всегда решаешь,
Слабости не допускаешь.
За активность уважаем,
Все тебя мы обожаем.
Знай, что по тебе скучаем,
Если долго не встречаем!

***

Лик как у царевны,
Разум — красавицы,
И именно поэтому Мария,
Каждому очень нравится.
С Днем ангела!

***

В имени Марии ласка,
И сама она как сказка,
Излучает она тепло,
И светлейшее добро.
С Днем ангела поздравляем!
Счастья-радости желаем!

***

Поздравляю я тебя, Мария,
И желаю больше доброты,
От успеха будет эйфория,
Ведь воплотишь все свои мечты!
С днем ангела Марии!

***

Мария, Маша, Машенька — столько вариантов имен, и все они связаны с тобой, моя милая подружка. Поздравляю с днем ангела Марии! Пусть счастье и здоровье никогда тебя не оставляют, а каждый день полнится успехами и новыми впечатлениями, всегда приятными! 

*** 

Ты — радость в нашей жизни, Машенька! Я искренне поздравляю тебя с днем ангела и желаю каждый день иметь радость, воодушевление, красоту, здоровье и силы для новых твоих свершений и приключений!

Поздравления в картинках: 

День ангела — Марии (2 марта): поздравления и значение имени

День ангела — Марии (2 марта): поздравления и значение имени

День ангела — Марии (2 марта): поздравления и значение имени

День ангела — Марии (2 марта): поздравления и значение имени

День ангела — Марии (2 марта): поздравления и значение имени

Выходные в марте

В марте 2021 года украинцы будут встречать сразу несколько праздничных дат, однако дополнительный выходной будет только за одну из них.

В первом месяце весны будет 22 рабочих и девять выходных дней. Среди них четыре субботы и четыре воскресенья.

Подробнее о выходных в марте 2021, смотрите на Фактах ICTV.

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