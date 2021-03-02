Когда День святого Патрика 2021

День святого Патрика — один из самых известных ирландских праздников. Чтобы отмечать этот день, не обязательно быть ирландцем — праздник есть в католическом календаре уже более девяти веков.

День святого Патрика 2021 традиционно приходится на 17 марта.

В этот день во всех странах, где проживает большая ирландская диаспора, проходят праздничные встречи и парады. Однако из-за пандемии коронавируса никаких массовых мероприятий в Ирландии не планируется.

День святого Патрика в Украине отмечают в знак уважения к ирландской культуре.

Учитывая древнюю историю Дня святого Патрика, праздник постепенно терял религиозную составляющую и становился все более массовым и популярным.

Долгое время Ирландия закрывала все бары и пабы, поскольку праздник считался исключительно религиозным.

В наше время церковь, несмотря на пост, который всегда приходится на День святого Патрика, отменяет любые запреты на еду и алкоголь.

В этот день нужно надевать и обувать все зеленое, а также прикреплять главный символ Ирландии — зеленый клевер или трилистник.

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