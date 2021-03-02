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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

SpaceX назвала причину февральской аварии ракеты Falcon 9

Компания SpaceX официально сообщила о причинах аварии первой ступени ракеты Falcon 9, которая 16 февраля не смогла совершить посадку после запуска и упала в океан.

Ракета Falcon Heavy

Об этом заявил представитель SpaceX Бенджи Рид.

— Образовалось небольшое отверстие возле двигателя, через который туда попали горячие газы. Это заставило двигатель выключиться, — рассказал представитель компании.

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В SpaceX также связали неполадки со сработанностью первой ступени ракеты, поскольку это был его шестой запуск.

В космическом агентстве NASA хотят убедиться, что проблема с посадкой первой ступени ракеты не будет угрожать астронавтам.

16 февраля компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

Первая ступень носителя ранее использовалась во время пяти запусков, однако на этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Фото: SpaceX

Источник: Укринформ

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