SpaceX назвала причину февральской аварии ракеты Falcon 9

Компания SpaceX официально сообщила о причинах аварии первой ступени ракеты Falcon 9, которая 16 февраля не смогла совершить посадку после запуска и упала в океан.

Об этом заявил представитель SpaceX Бенджи Рид.

— Образовалось небольшое отверстие возле двигателя, через который туда попали горячие газы. Это заставило двигатель выключиться, — рассказал представитель компании.

В SpaceX также связали неполадки со сработанностью первой ступени ракеты, поскольку это был его шестой запуск.

В космическом агентстве NASA хотят убедиться, что проблема с посадкой первой ступени ракеты не будет угрожать астронавтам.

16 февраля компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

Первая ступень носителя ранее использовалась во время пяти запусков, однако на этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Фото: SpaceX