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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Выходные на 8 марта: сколько дней будут отдыхать украинцы

Международный женский день 8 марта подарит украинцам дополнительный выходной день.

8 березня

В 2021 году граждане страны будут отдыхать три дня подряд — 6, 7 и 8 марта.

6 и 7 марта — это суббота и воскресенье. Они в Украине традиционно являются выходными днями.

Добавится к ним и понедельник, 8 марта. Вернутся к работе украинцы 9 марта.

В течение второй недели марта им придется работать только четыре дня.

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Праздники в марте

Сразу после Международного женского дня в Украине начинается Масленица. В этом году православные христиане будут отмечать ее с 8 до 14 числа.

А уже 15 марта начинается Великий пост, который продлится до Пасхи 2 мая. Он является самым строгим по ограничениям.

Подробнее о праздниках в марте 2021 читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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