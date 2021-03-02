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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Какой праздник 3 марта

3 марта ежегодно отмечается Всемирный день писателя. Цель этого праздника — выступать против негативных аспектов демократической печати, воздержаться от ложных публикаций, умышленных фальсификаций, умышленного искажения фактов и их интерпретации ради политических, групповых и личных интересов.

3 березня свято

Праздник учредили по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

Кроме того, 3 марта — это Всемирный день дикой природы, провозглашенный 20 декабря 2013 года на 68-й сессии Генассамблеи ООН.

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Православные христиане в этот день чествуют святителя Льва, Папу Римского (440-461), который прославился своим миролюбием.

Именины 3 марта отмечают Виктор, Василий, Лев, Кузьма.

Приметы на 3 марта:

  • Сухой день — к хорошему урожаю.
  • Звезды на небе мерцают — к холоду.
  • Бледный месяц — к сильному снегопаду, ясный — к стуже.
  • Если человек, который идет домой, споткнется, дома его ждет ссора.

Что нельзя делать 3 марта:

  • Следует избегать любых хирургических вмешательств.
  • Нельзя никому завидовать.

Праздники в марте 2021

В марте немало важных событий — с 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, после которой 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.

Также 8 марта отмечают Международный женский день, который в Украине является государственным праздником. Поэтому украинцы будут иметь дополнительный выходной.

Полный календарь праздников на март 2021 смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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