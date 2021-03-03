3D-модели спортивных стадионов: Microsoft представила платформу виртуальной реальности

Microsoft представила платформу для взаимодействия людей в виртуальной реальности, которой можно будет пользовать на разных устройствах.

Первое время на платформе пользователь сможет создать виртуальные изображения, а вскоре пользоваться фотореалистичными голограммами. Люди, находящиеся далеко друг от друга, смогут общаться в режиме виртуальной реальности.

Инженеры и архитекторы смогут создать 3D-модели любых предметов — от компьютеров до предметов домашнего быта, деталей машин или зданий учебных заведений.

Платформу можно использовать также для обучения. Она позволит узнать о любой технике (от автомобилей до гигантских геликоптеров) или анатомии человека благодаря возможности разбора деталей предмета, для изучения деталей конструкции или тела.

Mesh создали на базе облачной платформы Azure, которая имеет обширные вычислительные ресурсы и данные, а также владеет искусственным интеллектом и режимом смешанной реальности.

Платформа будет доступна на гарнитурах виртуальной реальности от компании Microsot, а также на планшетах, смартфонах, компьютерах и других различных устройствах.

Криптовалюта

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс поделился тем, что никогда не инвестировал свои финансы в биткоины (Bitcoin).

Сам Гейтс предпочитает инвестировать в компании, создающие новые товары. Основатель Microsoft в качестве примера привел вакцины от таких заболеваний как малярия и корь.

Источник: Microsoft