Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе

3 марта отмечается Всемирный день писателя — это профессиональный праздник всех мастеров слова. В этот день принято чествовать литературных деятелей и их творчество.

Факты ICTV подготовили подборку мемов о самых известных украинских писателях и их произведениях. Основная идея мемов — это провозглашение интеллектуальной автономии современного украинского народа за счет создания самобытной мем-культуры, которая в нашей стране мало развита.

Когда о национальной литературе и культуре начинают поститься мемы, усиливается понимание особенностей украинской идентичности. Отечественная литература набирает популярности среди молодежи, образованность и начитанность становятся трендами.































Доле, де ти? Мемы ко Дню писателя / 8 фотографий



















Доле, де ти? Мемы ко Дню писателя / 5 фотографий

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kripak Magazine (@kripak.magazine)

Хлопчик: запросив в Clubhouse Чоловік: запросив чек на касі Пан: запросив пасти ягнят за селом — Літературні меми (@ukrlit_memes) February 20, 2021

Современные украинские писатели — топ-5

Ко Всемирному дню писателя Факты ICTV подготовили подборку современных украинских литераторов, чьи произведения достойны внимания. В списке — известный поэт и прозаик Сергей Жадан, который получил ряд наград за свою деятельность.

По мотивам его книги даже сняли фильм. Пять современных украинских писателей смотрите в материале Фактов ICTV.

Фото: Прекрасные мемы об украинской литературе