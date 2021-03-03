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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Доле, де ти? Мемы ко Дню писателя

3 марта отмечается Всемирный день писателя — это профессиональный праздник всех мастеров слова. В этот день принято чествовать литературных деятелей и их творчество.

Доле, де ти? Мемы ко Дню писателя

Факты ICTV подготовили подборку мемов о самых известных украинских писателях и их произведениях. Основная идея мемов — это провозглашение интеллектуальной автономии современного украинского народа за счет создания самобытной мем-культуры, которая в нашей стране мало развита.

Когда о национальной литературе и культуре начинают поститься мемы, усиливается понимание особенностей украинской идентичности. Отечественная литература набирает популярности среди молодежи, образованность и начитанность становятся трендами.

  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
Доле, де ти? Мемы ко Дню писателя / 8 фотографий
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
  • Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе
Доле, де ти? Мемы ко Дню писателя / 5 фотографий

 

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Публикация от Kripak Magazine (@kripak.magazine)

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Ко Всемирному дню писателя Факты ICTV подготовили подборку современных украинских литераторов, чьи произведения достойны внимания. В списке — известный поэт и прозаик Сергей Жадан, который получил ряд наград за свою деятельность.

По мотивам его книги даже сняли фильм. Пять современных украинских писателей смотрите в материале Фактов ICTV.

Фото: Прекрасные мемы об украинской литературе

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