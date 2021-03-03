Всемирный день писателя: мемы о писателях и литературе

3 марта отмечается Всемирный день писателя — это профессиональный праздник всех мастеров слова. В этот день принято чествовать литературных деятелей и их творчество.
Факты ICTV подготовили подборку мемов о самых известных украинских писателях и их произведениях. Основная идея мемов — это провозглашение интеллектуальной автономии современного украинского народа за счет создания самобытной мем-культуры, которая в нашей стране мало развита.
Когда о национальной литературе и культуре начинают поститься мемы, усиливается понимание особенностей украинской идентичности. Отечественная литература набирает популярности среди молодежи, образованность и начитанность становятся трендами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хлопчик: запросив в Clubhouse
Чоловік: запросив чек на касі
Пан: запросив пасти ягнят за селом
— Літературні меми (@ukrlit_memes) February 20, 2021
Чи читають андроїди Василя Симоненка?@ukrlit_memes pic.twitter.com/BeS8IGS4Ax
— Рік Санчез (@PiK_CAH4E3) November 5, 2020
Современные украинские писатели — топ-5
Ко Всемирному дню писателя Факты ICTV подготовили подборку современных украинских литераторов, чьи произведения достойны внимания. В списке — известный поэт и прозаик Сергей Жадан, который получил ряд наград за свою деятельность.
По мотивам его книги даже сняли фильм. Пять современных украинских писателей смотрите в материале Фактов ICTV.