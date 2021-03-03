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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Гоголь vs Хемингуэй: кто ты из писателей (ТЕСТ)

В начале марта ежегодно отмечается Всемирный день писателя. В этом году это среде, 3 марта.

Гоголь vs Хемингуэй: кто ты из писателей (ТЕСТ)

Всемирный день мира для писателя основали участники 48-го конгресса ПЕН-клуба, который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

ПЕН-клуб (Poets — поэты, Essayists — очеркисты и Novelists — романисты) — международное объединение писателей, которое возникло в 1921 году в Лондоне. Сегодня такие центры действуют в 130 странах.

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С первых, прочитанных мамой, сказок до последнего романа — книги всю жизнь с нами. Каждый роман мы проживаем вместе с героями. Учимся шутить как Курт Вонегут, любить как Уильям Шекспир, мечтать, как Жюль Верн.

Ко Всемирному дню писателя Факты ICTV создали развлекательный тест, чтобы вы могли проверить на кого из мастеров пера вы похожи.

Факты ICTV также сделали для вас подборку мемов про украинских писателей и литературу, которую они творили.

Основная идея мемов — это провозглашение интеллектуальной автономии современного украинского народа за счет создания самобытной мем-культуры, которая в нашей стране мало развита.

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