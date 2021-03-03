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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Перед 8 марта в Украину придет похолодание — синоптик

До пятницы в Украине будет царить антициклон Жаклин с солнечной и теплой погодой, однако уже 5 марта вернутся осадки в виде мокрого снега и дождя.

Погода ICTV

Об этом предупреждает на своей странице в соцсети синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 4 марта осадков не ожидается, а температура днем ​​будет достигать +7 +14 градусов. Только на северо-востоке будет свежее — до +2 +4. Будет также докучать порывистый ветер.

В Киеве в четверг сухо и тепло, до +10 градусов.

В то же время в пятницу, 5 марта, по ее словам, придут осадки, а в субботу-воскресенье, 6-7 марта, похолодает.

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Пост Діденко

Антициклон Жаклин

В Украине в ближайшие дни ожидается сухая и солнечная погода под влиянием антициклона Жаклин.

В частности, в четверг, 4 марта, столбик термометра подскочит до +13 градусов, на Западе местами до +15.

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