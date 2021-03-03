Нигерийский штамм коронавируса в Италии, внеочередная вакцинация учителей и новая Covid-волна в Украине. Главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 3 марта читайте в материале Фактов ICTV.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что клиническая картина коронавирусной болезни в Украине изменилась с начала пандемии. Так, если раньше у человека, находившегося в реанимации, видели и высокие цифры реактивного белка, и других показателей, то сейчас уровень может быть низкий, но в то же время состояние пациента достаточно тяжелое.

Кроме того, он заявил, что до конца этой недели — начала следующей Минздрав планирует выйти на 10 тыс. вакцинаций от коронавируса в сутки, и дальше увеличивать количество прививок.

В свою очередь глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что у больных Covid-19 начинают появляться новые симптомы, которые были не свойственны раньше пациентам с коронавирусной инфекцией, в том числе диарея и тошнота. Это свидетельствует о мутации болезни.

Также он добавил, что в Украине после локдауна снова растет заболеваемость Covid-19. Это означает, что начинается новая волна коронавируса.

Однако в Минздраве заверили, что медицинская система Украины готова к третьей волне, но преодолеть ее поможет вакцинация населения.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что украинским работникам образования не нужно записываться на вакцинацию от Covid-19 через электронное приложение Дія. Учителей будут вакцинировать мобильные бригады прямо на рабочем месте, становиться в очередь им не нужно.

В 12 областях Украины превышены показатели для определения регионов со значительным распространением коронавируса. Согласно данным Минздрава, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области попали в красную карантинную зону. Еще девять регионов находятся в оранжевой зоне. Остальные области пока отнесли к желтой.

США планируют до конца мая получить достаточное количество вакцин против коронавируса, что позволит иммунизировать все взрослое население страны.

Также в Штатах губернаторы Техаса и Миссисипи объявили об отмене основных карантинных ограничений, в том числе обязательного ношение масок.

В то же время в Италии зафиксировали еще одну мутацию коронавируса — нигерийский штамм. В частности, мутацию обнаружили на севере страны, в городе Брешия.

Вакцинация в Украине

По состоянию на утро 3 марта 2021 в Украине провели 6 888 прививок от коронавируса.

Больше всего украинцев за все время вакцинировали в Донецкой области — 620 человек.

Является лидером этот регион и по количеству прививок в течение последних суток — 220 человек.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.