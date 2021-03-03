Проверка ручной клади в аэропорту может занять немало времени и создать определенные трудности. Чтобы быстро и без приключения пройти проверку службы безопасности, стоит заранее узнать список разрешенных и запрещенных на борту самолета предметов.

Факты ICTV подготовили обзор правил и требований, которые предъявляет к ручной клади авиакомпания Ryanair.

Что можно брать в ручную кладь

Продукты питания

На борт самолета можно пронести любые продукты, за исключением жидкой и желеобразной пищи.

Медикаменты

На борт самолета можно проносить таблетки, различные капли, перевязочные материалы и перекись водорода.

Цифровая техника

Какие технические устройства можно брать с собой на борт, определяются правилами безопасности страны, в которую вы направляетесь.

Обычно разрешено брать ноутбук, планшет, мобильный телефон, фотоаппарат, электрическую бритву и зубную щетку, зарядку к устройствам и объемные электроприборы (например, фен).

Документы, ценные вещи и украшения

Косметические средства

На борт можно проносить любые сухие косметические средства тени, тушь, карандаши для глаз и губ, румяна или пудру.

Предметы личной гигиены

Из предметов личной гигиены в ручную кладь можно взять зубную щетку (относительно пасты нужно уточнять — в некоторых аэропортах ее запрещают), влажные салфетки, расческу без острой ручки, жидкость для снятия лака без ацетона объемом в пределах 100 мл.

Одежду

Опытные путешественники рекомендуют взять с собой кофту. В легкой футболке или блузке может быть прохладно — во время посадки в салоне обычно жарко, поэтому после взлета могут включить кондиционеры.

Категорически запрещено брать колюще-режущие предметы, например, маникюрные наборы (особенно ножницы) и любые жидкие продукты объемом более 100 мл: шампунь, крем, гель, лосьон для загара и т.д.

Ручная кладь Ryanair

На борт Ryanair разрешается брать одну небольшую сумку бесплатно. Если вы оплатите услугу Priority, то сможете пронести на борт большую ручную кладь.

Вес ручной клади максимально 10 кг.

Размер бесплатной ручной клади:

высота — 40 см;

ширина — 20 см;

глубина — 25 см.

Размер ручной клади при наличии приобретенной услуги Priority:

высота — 55 см;

ширина — 40 см;

глубина — 20 см.

За каждый лишний килограмм пассажир должен оплатить €11.

Только пассажиры, которые приобрели приоритетную посадку, смогут взять на борт две единицы ручной клади: большую, 55×40х20 см, и маленькую, 40x20x25 см, другие — сдают поклажу в багажное отделение.

Стоимость Priority Boarding составляет €6, если покупать заранее, €8 — перед самой посадкой онлайн, €10 — в аэропорту.

Кстати, авиакомпания Ryanair заняла восьмое место в списке самых активных авиакомпаний в Украине, она совершила 5965 полетов в течение 2020 года.