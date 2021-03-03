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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Что подарить подруге на 8 марта: идеи подарков

Подарок для подруги на 8 марта — это приятные хлопоты для каждого. Чтобы помочь вам решить, что подарить подруге в Международный женский день, Факты ICTV подготовили 5 идей подарков.

Что подарить подруге на 8 марта: идеи подарков

Дегустация вина и сыра

Подарки для подруги на 8 марта - лучшие идеи

Дегустируя несколько видов вина, вдыхая их неповторимый букет и смакуя различными сырами вы узнаете об удивительных свойствах этих продуктов и истории их создания, а опытный сомелье поделится секретами правильного подбора вин.

Косметика

Подарки для подруги на 8 марта - лучшие идеи

Друзья — это люди, которые лучше знают друг друга, поэтому выбрать косметику для подругу, не будет сложной задачей.

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Вы можете подобрать духи, элементы декоративной косметики, например палетку теней для век или купите для подруги набор гигиенической косметики для ухода за кожей или волос.

Поход в SPA

Подарки для подруги на 8 марта - лучшие идеи

Отдохнуть, расслабиться, да еще и провести время с пользой для красоты — такой подарок заставит улыбаться каждую женщину. Подарить сертификат на поход в SPA для двоих или отправить подругу же — выбирать вам.

Билеты на концерт

Подарки для подруги на 8 марта - лучшие идеи

Билеты на концерт любимого исполнителя — это то, что точно подарит подруге незабываемые эмоции. Но если ваша подруга больше любит театр или интересуется балетом, то поищите для нее уникальное представление, которое состоится в ближайшее время.

Мастер-класс

Подарки для подруги на 8 марта - лучшие идеи

Подарочный сертификат для прохождения мастер-класса — это замечательный выбор. Возможно ваша подруга увлекается кулинарией, или хотела бы усовершенствовать технику плавания или игры на гитаре — специалист во время мастер-класса даст вашей подруге лучшие советы для самосовершенствования, что может быть лучше?

Календарь праздников на март

В календаре на март 2021 насчитывается 24 знаменательные даты. В первом месяце весны будет только один государственный праздник — Международный женский день.

8 марта приходится на понедельник, так что у украинцев будет дополнительный выходной.

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