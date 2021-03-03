SoundCloud начнет платить только тем исполнителям, которых слушают пользователи

Стриминговая платформа и вебсайт для распространения оцифрованного звука SoundClound с 1 апреля начнет платить только тем исполнителям, которых на самом деле слушают пользователи.

Такой шаг поддержали музыканты, выступающие за более справедливую оплату. Текущая практика для потоковых сервисов, включая Spotify, Deezer и Apple, состоит в том, что платформа выплачивает роялти (плату за использование объектов авторских прав) и распределяет их в зависимости от того, какие артисты более известны. Таким образом многие пользователи финансируют музыку, которую даже не слушают.

Многие артисты раскритиковали эту систему, заявив, что она благоприятствует звездам и мало что оставляет для музыкантов, находящихся ниже по иерархической лестнице.

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Компания заявила, что новая платежная система расширит возможности слушателей и будет способствовать большему разнообразию музыкальных стилей. Крупные звукозаписывающие компании сопротивлялись такому шагу, отчасти потому, что нынешняя система позволяет им получать огромную прибыль за счет относительно небольшого числа крупных звезд.

Исследование, проведенное Французским Национальным музыкальным центром в этом году, показало, что 10% всех доходов от Spotify и Deezer получают всего 10 артистов. Это позволило крупным лейблам накопить рекордные доходы за последний год, в то время как многие музыканты оказались на грани кризиса из-за отмены туров из-за пандемии коронавируса.

Где слушать музыку

Факты ICTV сообщали, где можно слушать музыку, а также составили обзор сайтов и приложений для прослушивания музыки. Среди самых популярных платформ — сервис SoundCloud, Deezer, Spotify, Zvooq, YouTube-music и много других.

Именно музыка может поддержать, когда грустно, поднять настроение, включить ностальгию и заставить танцевать даже в мрачные дни.