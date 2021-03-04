Американская космическая компания SpaceX готовит запуск десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship.

Это уже третий высотный суборбитальный тест прототипа.

Starship SN10 установлен на собственном пусковом комплексе компании в городе Бока Чика, штат Техас, который Маск хочет переименовать в Звездную Базу (Starbase) и построить там большой город.

Прототип SN10 должен набрать высоту с помощью трех двигателей Raptor и спуститься на поверхность.

Владелец компании Маск отмечал, что вероятность успешных испытаний прототипа достигает 60%. Предварительные тесты, по оценке Маска имели 33% успеха.

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Причина февральской аварии ракеты Falcon 9

Компания SpaceX официально сообщила о причинах аварии первой ступени ракеты Falcon 9, которая 16 февраля не смогла совершить посадку после запуска и упала в океан.

Представитель SpaceX Бенджи Рид заявил, что возле двигателя образовалось небольшое отверстие, через которое туда попали горячие газы. Это заставило двигатель выключиться.