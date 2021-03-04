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Факты / Lifestyle
Марія Степанюк |

SpaceX запускает десятый прототип межпланетного корабля Starship (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Американская космическая компания SpaceX готовит запуск десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship.

SpaceX

Это уже третий высотный суборбитальный тест прототипа.

Starship SN10 установлен на собственном пусковом комплексе компании в городе Бока Чика, штат Техас, который Маск хочет переименовать в Звездную Базу (Starbase) и построить там большой город.

Прототип SN10 должен набрать высоту с помощью трех двигателей Raptor и спуститься на поверхность.

Владелец компании Маск отмечал, что вероятность успешных испытаний прототипа достигает 60%. Предварительные тесты, по оценке Маска имели 33% успеха.

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Причина февральской аварии ракеты Falcon 9

Компания SpaceX официально сообщила о причинах аварии первой ступени ракеты Falcon 9, которая 16 февраля не смогла совершить посадку после запуска и упала в океан.

Представитель SpaceX Бенджи Рид заявил, что возле двигателя образовалось небольшое отверстие, через которое туда попали горячие газы. Это заставило двигатель выключиться.

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