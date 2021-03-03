В Украине исследуют лечение Covid-19 стволовыми клетками: есть первые результаты

Украинский Институт молекулярной биологии и генетики проводит исследования по лечению тяжелой коронавирусной пневмонии стволовыми клетками.

Ученые уже получили результаты первого этапа клинических исследований, а именно так называемого цитокинового шторма, стволовыми клетками.

К исследованиям привлекли 13 пациентов в возрасте от 36-ти до 73-ми лет с двусторонней пневмонией, сатурацией ниже 93% и тяжелым течением болезни.

На вторую неделю после введения стволовых клеток у четырех пациентов полностью восстановились легкие. На 24-ый — у пациентов по результатам КТ обнаружили положительную динамику восстановления легких. Так, только один пациент имеет признаки фиброзирования в одной доле одного легкого.

В то же время в контрольной группе из 15 пациентов, не получавших клеточной терапии, один человек умер, а у семи — появилось фиброзирование легких на восьмую неделю.

Ученый Владимир Шаблий утверждает, что применение мезенхимальных стволовых клеток является перспективным методом восстановления поврежденных тканей легких вследствие коронавирусной пневмонии.

В Институте отмечают, что в разных странах мира ученые уже экспериментируют с таким методом восстановления истерзанных коронавирусом легких. В Украине же подобные исследования проводятся впервые.

Также ученые сообщают, что способность мезенхимальных стволовых клеток подавлять высвобождение провоспалительных цитокинов особенно ценна при коронавирусной пневмонии, тяжесть которой обусловлена ​​так называемым цитокиновым штормом.

Собственно, цитокиновый шторм означает, что активированные SARS-CoV-2 иммунокомпетентные клетки в избытке выделяют биологически активные вещества, которые вызывают патологическое воспаление как ткани легких, так и других органов, которые повышают проницаемость сосудов, впоследствии способствует развитию фиброза легких.

Сейчас ученые получили результаты первого этапа клинических испытаний. Для того, чтобы получить полноценные данные об эффективности метода, наблюдение за пациентами должно длиться не менее года.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 3 марта коронавирусом в Украине заболели еще 7 235 человек. За все время пандемии обнаружили 1 364 705 случаев коронавируса.

Наибольшее количество больных коронавирусом зарегистрировали в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

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Источник: ІМБГ