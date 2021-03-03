Самое дорогое в мире — это сон. Именно от того, насколько хорошо человек выспался, зависит его работоспособность, а иногда и сама жизнь. Плохо спите, тем мучает бессонница, просыпаетесь в плохом настроении и не чувствуете себя бодрым утром? Возможно, дело в вашей спальне. Факты ICTV рассказывают, как обустроить свою спальню так, чтобы было уютно и удобно.

Примерно треть своей жизни человек спит. Именно поэтому так важен уют и комфорт спального места. Лоана раз делает ремонт в квартире и обдумывает дизайн. К обустройству спальни девушка уделяет особое внимание.

— Для меня очень важна функциональность, поэтому нужно максимально оптимизировать имеющееся пространство. Это легче всего сделать через различные встроенные элементы хранения, — говорит Лоана Михайловская.

Главное в спальне — чувство покоя и защищенности. Лоана знает, какой должна быть эта комната, и каких ошибок она точно не допустит.

— Нужно максимально освободить пространство от лишних элементов, — отмечает Лоана.

Чтобы избежать накопления лишних вещей, выбирайте закрытые мебель без полок. Дизайнеры советуют не устанавливать в спальне зеркальных шкафов — это уже не модно, а еще зеркала могут подсознательно раздражать вас.

— Если мы вспомним, задумаемся, то зеркала всегда были внутри шкафа: ты открываешь его только тогда, когда тебе надо посмотреть, как на тебе сидит одежда. После чего закрыли зеркало и больше нет никакой отражательной поверхности в спальне, — говорит дизайнер интерьеров Татьяна Гончаренко.

Самое важное для спальни освещение — оно должно быть приглушенным и рассеянным. Современные дизайнеры советуют вообще отказываться от центрального освещения.

— Оно почти не нужно, им почти никто не пользуется. Лучше сделать несколько уровней подсветки, чтобы можно было организовать себе разный сценарий на каждый день, — отмечает Татьяна Гончаренко.

Если вы работаете дома, тогда спальное и рабочее место лучше разделять.

— Если есть отдельное помещение под спальню, то, скорее всего, есть другое помещение, где можно установить рабочее место. В спальне нужно полноценно отдыхать, — подытожила дизайнер.

Все гаджеты с подсветкой оттуда лучше убрать. По телевизору — есть варианты. Для многих людей один из способов, чтобы быстро заснуть — это смотреть телевизор или слушать на фоне какой-то звук — от фильма или музыки. И часто они ставят таймер, чтобы через 30 минут телевизор выключился, как раз тогда, когда заснут. Однако главное условие качественного интерьера — ваш комфорт. Ориентируйтесь на собственные предпочтения и сделайте свою спальню такой, чтобы вам было спокойно и уютно.

Как выбрать кровать

Перед приобретением кровати важно сделать правильный выбор еще на этапе подбора характеристик, которые могут существенно повлиять на качество отдыха во время сна. Как выбрать кровать, на которой действительно комфортно спать? Для этого нужно учесть несколько параметров.

В частности, в первую очередь нужно выбрать оптимальные характеристики своей кровати: размеры, форма и тип каркаса мебель. Также лучше отдавать предпочтение древесине и металлу, поскольку именно они более долговечны и безопасны для здоровья.