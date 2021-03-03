На 4 марта приходится много интересных праздников, в частности церковных. Христиане в этот день чтят память преподобных Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских.

4 марта — какой сегодня праздник

Также 4 марта — День памяти святых Архипа и Филимона, апостолов от семидесяти. Издавна считалось, что в этот день женщины должны провести много времени на кухне — чем больше сладостей приготовит хозяйка, тем богаче будет дом. Люди угощали бедных и нищих, а неожиданные гости предвещали счастье и радость.

Кроме того, верующие сегодня отмечают День Преподобного Льва. Когда-то на праздник специально пекли печенье кокурки — колобки на масле.

Также 4 марта празднуют Международный день скрапбукинга. Скрапбукинг — вид рукодельного искусства, который заключается в создании собственных альбомов с воспоминаниями — с фотографиями, билетами, подписями, конвертами и тому подобное.

Читайте Календарь праздников на март 2021

Именины 4 марта

4 марта день ангела отмечают Архип, Богдан, Макар, Максим, Евгений, Федот.

Приметы на 4 марта

Солнечная погода предвещает хороший урожай в этом году.

Чем больше добрых дел вы сделали сегодня, тем больше к вам вернется.

Если вороны начали купаться — погода будет теплой, кричать — будут метели.

Что нельзя делать 4 марта

Выглядеть неопрятно.

Употреблять нецензурные слова и думать негативно.

Отказывать в помощи нуждающимся, если можете это сделать.

Пожилым людям 4 марта не стоит покупать вещи и готовиться к похоронам.

Праздники в марте 2021

Первый месяц весны предусматривает много важных дат, в том числе церковных. В марте православные христиане празднуют начало Масленицы (8 марта) и Прощеное воскресенье.

Кроме того, на середину месяца приходится начало Великого поста. Смотрите подробный календарь церковных праздников на март 2021 в материале Фактов ICTV.